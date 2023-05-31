Из-за взрыва газа в квартире пострадал 38-летний житель Всеволожска

Вылетевший медведь разбил припаркованный автомобиль. Фото: администрация Всеволожска

Во Всеволожске в квартире произошел взрыв газа. Хлопок был настолько сильным, что из жилья через окно вылетели некоторые вещи. Плюшевый медведь отлетел из-за ударной волны на припаркованный автомобиль и разбил заднее стекло машины. Еще одну машину засыпало осколками.

Взрыв повредил кухню, окно и балкон. В происшествии пострадал 38-летний мужчина, с травмами его увезли на машине скорой помощи.

- Пострадавшего госпитализировали во Всеволожскую клиническую больницу. Пока не известно, был ли он собственником квартиры. На «112» после взрыва позвонил сосед мужчины, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Всеволожска.

В ведомстве рассказали, что никого из жильцов не эвакуировали из-за взрыва бытового газа. К дому, где все произошло выезжали спасатели, сотрудники правоохранительных органов и представители администрации района.