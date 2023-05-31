Купальный сезон начнется в Петербурге в третьей декаде июня

В конце июня Финский залив прогреется до 18 градусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Александр Колесов рассказал о погоде летом в Северной столице. По его словам, старт купального сезона можно ждать только в конце июня, в третьей декаде месяца. Об этом он сообщил на пресс-конференции ТАСС 31 мая.

- Начало месяца встречаем с холодной погоды, постепенное повышение температуры с 5 числа. Первая декада будет холодной, с отрицательными аномалиями. Мы рассчитываем, что в июне температура будет близкой к норме и вторая половина месяца должна быть теплее, - отметил синоптик.

Во второй половине июня температура воздуха будет составлять 17-20 градусов, так что, ждать жары в первом месяце лета пока не стоит. Лишь к концу воздух начнет прогреваться до 23-28 градусов. И тогда станет теплой вода в Финском заливе.

В третьей декаде июня водоем прогреется до 18 градусов по прогнозам синоптика.