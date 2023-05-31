Какие перспективы у частной медицины

Как отличается лечение в частных и государственных клиниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как изменился бизнес частной медицины в России? Отличаются ли клиники в Санкт-Петербурге и Москве? Поговорили о современном состоянии сферы здравоохранения и ее перспективах с генеральным директором сети клиник «Медпомощь 24» Евгением Фёдоровым.

Как отличается лечение в частных и государственных клиниках?

- В современную эпоху «бесплатная» медицина перешла в частный бизнес. И клиники, которые раньше оказывали услуги только на коммерческой основе, сейчас себя позиционируют в системе ОМС. В данном случае качество оказания медицинской помощи ни в коем мере не разнится, будь то человек, готовый заплатить, или человек, который пришел получить услуги по полису ОМС, - отмечает Евгений Фёдоров. - Большинство клиник давно переформатировались. Раньше они делали упор на лучший сервис и компетенции врачей, то сейчас цель - сохранить одинаковый уровень качества. И для тех, кто пришел по полису, и для тех, кто готов заплатить.

Большие сетевые клиники или частные центры: за чем будущее?

- Чем больше бизнес-модель, тем она более устойчивая. У больших сетевых игроков на рынке общий валовый объем медицинских услуг больше, и они чувствуют себя увереннее, например, во время сезонных колебаний. Но рынок не заключается только в возможности существования больших центров. Маленькие клиники тоже себя хорошо чувствуют. Каждый найдет долю рынка в городе, если он будет думать о потребностях пациента.

Правда ли, что в маленьких клиниках - индивидуальный подход?

- Правда, но только отчасти. Я бы разделил понятия «маленькой» и «большой» клиник не в качестве отношения к пациенту, а в качестве объема услуг. Например, если вам нужно сдать банальный анализ крови или получить консультацию терапевта, то маленькая клиника вам вполне подойдет. В ней есть необходимый спектр услуг и оборудование, не нужно куда-то ехать, она находится локально возле вас. Но если речь идет о высокотехнологичной помощи, которую могут предоставить исключительно большие центры, потому что они создаются для этих целей - придется пожертвовать удобством и обратиться в федеральный или частный центр.

Какие медицинские направления наиболее востребованы?

Наиболее востребованы такие специалисты, как неврологи, отмечает Евгений Фёдоров. Популярность этого медицинского направления сильно возросла во время и после пандемии. Многие переболевшие столкнулись с потерей вкуса и запаха. Решением этой проблемы занимаются неврологи со всей страны, в том числе врачи «Медпомощь 24».

- Кроме того, традиционно загружены терапевты. Они - врачи первичного звена, и в любой непонятной ситуации пациент попадает к ним. Также в сезон простуд стабильно загружены отоларингологи.

Разница частных клиник в Санкт-Петербурге и Москве

- По статистике в общей системе здравоохранения, мы опережаем Москву по доле частной медицины. Это может быть связано с высоким уровнем конкуренции: в Петербурге она намного жестче. Выживают наиболее устойчивые клиники. Если говорить про технологии, то в столице более мощное финансирование и в какие-то моменты более ярко себя в этом позиционирует. Сейчас в Петербурге и в Ленобласти медицинский кластер активно развивается, строятся огромные федеральные центры. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем наравне с Москвой похвастаться какими-то большими, мощными проектами.

Как происходит общение с пациентом в частной клинике?

- В комфортности получения услуги, в синергии между пациентом и врачом, частная медицина, конечно, опережает бюджетную. У нас больше времени на прием, мы не гонимся за таймингами, как это принято по полису ОМС. Наши приемы длятся по 40 минут. Этого времени достаточно, чтобы собрать полный анамнез, проговорить, понять картину болезни. Не всегда пациенты могут четко сформулировать свои симптомы, для этого нужен диалог.

Говорят, что скоро искусственный интеллект заменит врача. Современная технология несомненно уже пришла в медицину и помогает. Но заменить общение с пациентом, «вытянуть» информацию из него искусственный интеллект не сможет еще очень долго, считает Евгений Фёдоров.

Какие перспективы у частного медицинского бизнеса?

- В частной медицине развитие бизнеса зависит от амбиций и от своих возможностей. Если вы чувствуете силу, за вами стоит идейный капитал, то вы можете вкладываться. Очень часто люди к медицинскому бизнесу относятся, как к вторичному финансовому активу, но это не так. Если инвестор планирует проекта в медицинском сегменте, к этому нужно относиться, как к профильному активу и развивать его.

Сократился ли доступ к технологиям у частных клиник за последний год?

- Сложнее стало только в том, что сузилась линейка выбора. Из-за определенных ограничений за последний год европейский и американский рынок оборудования для нас практически закрыт. Но конкуренция пришла с Азии, которая здорово заполнила эту нишу. Продукция ничем не хуже за приемлемые деньги. Аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопической системы есть в доступе, можно покупать и не бояться плохого качества. Оптика, датчики, мониторы - все на очень высоком уровне.

С обслуживанием уже установленной техники в клиниках тоже не возникает никаких проблем. Сейчас в стране много частных компаний, которые предоставляют эти услуги. Накопилось большое количество и запчастей, и специалистов, которые могут продолжать обслуживать оборудование, купленным ранее.

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