Поезда в Анапу, Новороссийск и Адлер запустили из Петербурга на время летнего сезона

Поезд в Новороссийск сделали ежедневным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые поезда в сообщении с городами черноморского и азовского побережья в 2023 году запустили из Петербурга. Жители города смогут добраться в такие курортные города, как Адлер, Новороссийск, Ейск, Анапа, Сухум. Об этом журналистам рассказали специалисты РЖД на пресс-конференции.

- В этом сезоне запустили семь новых поездов. С сообщением Петербург-Анапа будут ездить два поезда. Еще один едет из Мурманска в Анапу, - рассказал начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

Все перечисленные поезда отправились по своим маршрутам в конце мая. Поезд в Новороссийск сделали ежедневным, в Ейск вагоны курсируют по особому расписанию, в основном, по четным дням месяца. В Анапу на одном из поездов можно будет отправиться только в определенные дни, а второй доступен для пассажиров каждый день.

На пресс-конференции также рассказали о новом направлении в Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь из Петербурга можно добраться в Лабытнанги.