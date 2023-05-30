В главном полумарафоне России с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» в Петербурге примут участие более 18 тысяч человек

В Санкт-Петербурге 4 июня на старт выйдут более 18 000 бегунов на четырех дистанциях.

До масштабного праздника бега в Санкт-Петербурге остаются считанные дни. В воскресенье, 4 июня, состоится главный полумарафон России с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». Он пройдет уже в седьмой раз и объединит всю страну – от Калининграда до Камчатки. Впервые в этом году к забегу присоединились и другие страны - Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Там мероприятие пройдет под названием OneRun. Всего в забеге примут участие более 160 000 человек.

В Санкт-Петербурге ровно в 09:00 по местному времени на старт выйдут более 18 000 бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет. Трасса полумарафона сертифицирована AIMS.

В «ЗаБег.РФ» 4 июня также примут участие известные спортсмены: гимнастка, серебряный призер Олимпиады в Токио 2020 Ангелина Шкатова, бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, чемпион России по боксу Павел Сосулин и другие.

Маршруты забега пройдут с видом на знаковые достопримечательности города: Дворцовая набережная, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость. Это уникальная возможность полюбоваться свободными от машин центральными улицами, провести активно выходной с семьей или друзьями, найти единомышленников, выйти на свой первый официальный старт или установить личный рекорд. На протяжении всей трассы для участников будут организованы пункты питания, а для их болельщиков – специальные точки поддержки с тематическим музыкальным сопровождением и аниматорами.

Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Петербуржцев и гостей столицы ждет развлекательная программа: концерт, детские активности, массовые разминки, фото-зоны, зона отдыха и восстановления, интерактивная площадки для участников и болельщиков, гравировка медалей.

Также Cанкт-Петербург примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Так, в 2017 и 2018 ею стала Казань, в 2019 – Владивосток, в 2020 и 2022 – Нижний Новгород, в 2021 – Санкт-Петербург. Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года.

Для тех, кто не сможет выйти на старт 4 июня, организаторы подготовили онлайн-формат забега. Наблюдать за масштабным спортивным праздником можно будет во время прямой трансляции на телеканале Матч ТВ. В эфир выйдут гости и участники «ЗаБег.РФ» из различных часовых поясов России.

Генеральным спонсором полумарафона «ЗаБег.РФ» традиционно выступает банк ПСБ. На старт забега по всей стране 4 июня выйдут более 5 000 сотрудников ПСБ. В 2023 году дистанция 5 км символично станет называться «ПСБ 5 км» в честь пятилетия сотрудничества.

Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать больше можно на сайте.

Тайминг мероприятия:

Официальная церемония открытия: 08:48.

Старт на дистанцию 10 и 21,1км: 09:00.

Старт на дистанцию 5 км: 11:00.

Старт на дистанцию 1 км: 11:30.

Старт роллеров на дистанцию 10 км: 12:00.