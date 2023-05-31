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Фотоконкурсы31 мая 2023 13:42

Стань «Мисс купальник 2023 в Санкт-Петербурге»

Участвуй в нашем фотоконкурсе и получай призы и славу!
Степан СТЕПАНОВ
Для победительницы «Мисс купальник 2023» в Санкт-Петербурге мы проведем бесплатную фотосессию на открытом воздухе.

Для победительницы «Мисс купальник 2023» в Санкт-Петербурге мы проведем бесплатную фотосессию на открытом воздухе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето пришло, и «Комсомольская правда в Петербурге» вместе с читателями решила выбрать очаровательную девушку, которая получит титул «Мисс купальник 2023».

Делитесь своими фото в купальниках, сделанных на берегу Финского залива, Невы или других водоемов города и Ленинградской области. А если уже побывали на море – не стесняйтесь, выкладывайте и их! И обязательно расскажите, почему вам нравится лето и с чем оно ассоциируется.

Оценивать конкурсанток будут посетители сайта kp.ru. Трое девушек, набравших больше остальных «сердечек», станут призерами нашего фотоконкурса и получат призы от партнеров Медиахолдинга. А также - возможность попасть на последнюю страницу газеты «Комсомольская правда» в разделе «Мисс КП». Для победительницы «Мисс купальник 2023» в Санкт-Петербурге мы проведем бесплатную фотосессию на открытом воздухе.

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