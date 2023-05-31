Тело звезды фильма «Окно в Париж» Сергея Дрейдена месяц не могут вернуть на родину в Петербург из Финляндии

Сергей Дрейден умер в 81 год. Фото: СОЦСЕТИ
Тело актера из Петербурга Сергея Дрейдена собираются перевезти в Россию. Напомним, артист умер 8 мая в Финляндии. Однако репатриация – очень дорогостоящая процедура. Поэтому родственники просят помочь собрать деньги неравнодушных людей.
- Это случилось на территории Финляндии, куда Сергей Симонович поехал на несколько дней, так как уже 31 мая должен был выйти на сцену Большого Драматического театра в спектакле «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», - написал сын актера в социальных сетях.
В театре, где работал Сергей Дрейден, в память о нем устроят кинопаказ спектакля, в котором он играл главную роль. Постановку покажут 2 июня, чтобы зрители могли проститься с артистом.
Николай надеется, что доставить тело отца в Петербург получится в начале июня. Страховая компания отказалась выполнять эти обязательства, а пока шли переговоры с ней, прошло больше недели.
Напомним, Сергей Дрейден, помимо работы в театре, снимался в таких фильмах, как «Окно в Европу», «Цветы календулы» и другие.
Реквизиты для помощи родным Сергея Дрейдена:
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корр. счёт: 30101810500000000653
ИНН: 7707083893
КПП: 784243001
ОКПО: 09171401
ОГРН: 1027700132195
Номер счёта: 40817810755177871197
Получатель: ДРЕЙДЕН КАСЬЯН СЕРГЕЕВИЧ
через систему быстрых платежей (СБП) на карту СберБанка привязанную к телефонному номеру +7 (921) 914-50-21
Или bit (для Израиля) +972533732311 ניקולאי דריידן
Или Paypal (мир) dreyden.nick@gmail.com