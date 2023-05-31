Тело звезды фильма «Окно в Париж» Сергея Дрейдена месяц не могут вернуть на родину в Петербург из Финляндии

Сергей Дрейден умер в 81 год. Фото: СОЦСЕТИ

Тело актера из Петербурга Сергея Дрейдена собираются перевезти в Россию. Напомним, артист умер 8 мая в Финляндии. Однако репатриация – очень дорогостоящая процедура. Поэтому родственники просят помочь собрать деньги неравнодушных людей.

- Это случилось на территории Финляндии, куда Сергей Симонович поехал на несколько дней, так как уже 31 мая должен был выйти на сцену Большого Драматического театра в спектакле «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», - написал сын актера в социальных сетях.

В театре, где работал Сергей Дрейден, в память о нем устроят кинопаказ спектакля, в котором он играл главную роль. Постановку покажут 2 июня, чтобы зрители могли проститься с артистом.

Николай надеется, что доставить тело отца в Петербург получится в начале июня. Страховая компания отказалась выполнять эти обязательства, а пока шли переговоры с ней, прошло больше недели.

Напомним, Сергей Дрейден, помимо работы в театре, снимался в таких фильмах, как «Окно в Европу», «Цветы календулы» и другие.

Реквизиты для помощи родным Сергея Дрейдена:

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044030653

Корр. счёт: 30101810500000000653

ИНН: 7707083893

КПП: 784243001

ОКПО: 09171401

ОГРН: 1027700132195

Номер счёта: 40817810755177871197

Получатель: ДРЕЙДЕН КАСЬЯН СЕРГЕЕВИЧ

через систему быстрых платежей (СБП) на карту СберБанка привязанную к телефонному номеру +7 (921) 914-50-21

Или bit (для Израиля) +972533732311 ניקולאי דריידן

Или Paypal (мир) dreyden.nick@gmail.com