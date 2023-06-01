Ленинградский зоопарк сделал бесплатный вход для детей в честь праздника 1 июня

В этот день там стартует фестиваль летних каникул «ЗоопарКниг». Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке отмечают День защиты детей. По традиции, маленькие жители Петербурга и гости города могут посетить зверинец бесплатно. В этот день там стартует фестиваль летних каникул «ЗоопарКниг». О планируемых мероприятиях сообщили в пресс-службе учреждения.

- Фестиваль пройдет в зоопарке с 1 по 18 июня. И в честь первого дня мы подготовили обширную программу, которая будет интересна как детям, так и взрослым, - рассказали сотрудники зоопарка.

В зверинце в День защиты детей пройдет множество мастер-классов для посетителей разного возраста. Также по расписанию можно будет покормить и погулять с животными. Поближе познакомиться разрешат с жирафом, сурикатом, пеликанами, белым медведем, северными оленями, приматами, альпаками и другими любимцами.

Также для детей выступят клоуны, танцевальные и театральные коллективы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: