«Скулила и тряслась»: Хулиганы пытались напоить собаку алкоголем и устроили массовую драку с соседями, заступившимися за нее

Хозяин собаки попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот из видео

Жуткая драка произошла в Петербурге во дворе дома на Юнтоловском проспекте. Все началось с того, что четверо молодых людей выпивали на детской площадке. Видимо, вчетвером им стало скучно, и они решили приобщить к посиделкам своего рыжего пса породы сиба-ину.

- Один из парней держал собаку силой и поил вином. Пес пытался вырваться, но хозяин продолжал издеваться, - рассказывает очевидица Ольга.

Происходящее увидел мужчина с балкона, он спустился во двор с битой, чтобы разогнать хулиганов. Но те отобрали у него биту и вчетвером набросились с ударами.

Тогда на помощь животному спустились еще один мужчина с супругой Ольгой. Молодежь начала угрожать и кричать матом. Женщина взяла на руки собаку, которая была уже вся мокрая от алкоголя и тряслась.

- Один из хулиганов начал угрожать и порвал на мне платье, началась драка с моим мужем, итог - огромная гематома на лбу, множественные раны. Затем они схватили собаку и скрылись, - говорит Ольга.

Полицейские и машина скорой помощи приехали лишь через 30 минут, когда все дебоширы сбежали со двора. Очевидица обратилась в правоохранительные органы и попросила помощи у зоозащитников.

Ольга рассказала spb.kp.ru, что хозяин собаки уже позвонил ей и хотел помириться, просил не обращаться в полицию. Но женщина настроена идти до конца, поэтому не стала забирать заявление.