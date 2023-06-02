Онлайн-кинотеатр впервые в России оштрафовали за пропаганду ЛГБТ в фильме

Фильм набрал всего 53 просмотра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд в Петербурге оштрафовал собственника онлайн-кинотеатра за показ фильма со сценами, пропагандирующими ЛГБТ. К административной ответственности привлекли организацию НАО «Национальная спутниковая компания», которая владеет сервисом «Триколор Кино и ТВ онлайн».

- Фильм «Английский цирюльник» транслировался под знаком «16+» и содержал запрещенные сцены с участием двух девушек. Организация не отрицала своей вины, но защитник объяснил судье, что раньше компания не привлекалась к ответственности, а фильм набрал всего 53 просмотра, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил компании штраф – один миллион рублей. Редактор сайта видеосервиса тоже не осталась безнаказанной. Ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину сотрудница полностью признала.

Фильм «Английский цирюльник» вышел на экраны еще в 2000 году. В драме-комедии производства США снимались Алан Рикман, Хайди Клум, Джош Хартнетт и другие популярные актеры.

Напомним, Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в ноябре прошлого года. Изменения внесли в статью 6.21 административного кодекса. Новые правила распространяются на интернет, СМИ, рекламу, литературу и кино.

Штраф за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ для физлица составляет от 200 до 400 тысяч рублей, а для организации - до 5 миллионов.