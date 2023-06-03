Онлайн кинотеатр, лекторий и коворкинг: Tele2 снова открывает двери пространства Art Space на Елагином

Tele2 снова открывает двери пространства ArtSpace на Елагином острове. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 вновь открывает на Елагином острове площадку Art Space, где летом покажут художественные фильмы, прочитают лекции об искусстве, организуют занятия йогой, пригласят на музыкальные концерты. Гости арт-пространства смогут также поработать в коворкинге.

Пространство Tele2 Art Space работает в Петербурге на территории Эстрадного театра на Елагином острове. На площадке оператора с июня по август петербуржцы смогут найти занятия на любой вкус. Каждая неделя летних месяцев посвящена разным видам искусства: музыке, литературе, живописи, кинематографу, архитектуре. Приглашенные эксперты помогут разобраться в классической живописи и современном стрит-арте, в фильмах Хичкока и азиатских картинах, научат отличать здания Антонио Гауди от домов Захи Хадид или погрузят в историю диджеинга и рок-н-ролла. На большом экране будут показывать образовательные и художественные фильмы, а в специальной зоне проведут занятия по йоге и другие тренировки.

В дополнение, в Tele2 Art Space будет доступен коворкинг с бесплатным Wi-Fi, организованным на базе мобильного интернета Tele2. В офисе под открытым небом обустроят комфортабельные места, где любой желающий сможет провести несколько продуктивных рабочих часов.

Площадка Tele2 Art Space на Елагином острове открыта до 31 августа 2023 года. Вход на все мероприятия свободный. Расписание лекций, кинопоказов и время работы коворкинга можно узнать на сайте.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». LjN8K6QB8