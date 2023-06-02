«Идеальное место для бизнеса»: В Петербурге опять выставили на продажу легендарный клуб «Грибоедов»

Всего у здания шесть собственников, все согласны на продажу.

Когда-то здесь горланили песни начинающие легенды «Ленинград», Billy's band, «Мультфильмы» и устраивал перфомансы скандальный Влад Мамышев-Монро, а теперь, возможно, будут сидеть клерки в белых рубашках. И это если повезет.

Популярный в конце девяностых и начале двухтысячных клуб «Грибоедов» недалеко от Лиговского проспекта снова выставлен на Avito. Собственники уже собирались продать его в 2020 году и даже нашли покупателя, который собирался выложить 80 миллионов рублей. Однако пандемия, карантин, социальная дистанция - вскоре стало не до крупных сделок.

Сейчас собственники снова объединились, чтобы закончить начатое. Цена на 5 миллионов меньше - в объявлении с амбициозным заголовком «Идеальное место для бизнеса» указано, что объект стоит 75 млн.

«Здание расположено в престижном районе города, что делает его еще более привлекательным для различных инвестиций», - сказано в объявлении.

Сейчас клуб, находящийся в здании типового советского бомбоубежища с более поздней надстройкой, продолжает работать.

«Комсомолка» уточнила в риелторской компании, что помещения клуба можно использовать как душе угодно.

- Всего у здания шесть собственников, все согласны на продажу, но двое из них переживают за свое детище и хотят, чтобы он и дальше работал как клуб, поэтому могут оказать какую-то поддержку, - объяснили в агентстве. - Ну а если нет, то использовать объект можно под любые нужды. В том числе снести целиком и открыть там апартаменты или гостиницу.

Сейчас клуб, находящийся в здании типового советского бомбоубежища с более поздней надстройкой, продолжает работать. Былую славу он в целом растерял, но завсегдатаи у клуба все равно были. Правда, они в последнее время уехали в другие страны.

Эксперты считают, что здание клуба может быть интересно инвесторам.

- Этот клуб можно использовать по-разному: оставить развлекательную функцию, открыть медицинский центр или устроить там что-то образовательное, например частный детский сад. Однако тогда нужно смотреть, соответствует ли он СанПиНу, - говорит эксперт по коммерческой недвижимости Сергей Рожко. - Цена указана адекватная. Продадут его, скорее всего, со скидкой, учитывая, что нужен ремонт. А вообще в центре свободных пятен мало, а это отдельное помещение да еще и со своим, пусть и небольшим участком. Лот точно вызовет интерес.

КСТАТИ

На том же сайте можно найти еще одно объявление о продаже «Грибоедова» - за 85 млн рублей. Связаться с его авторами не получилось. Как рассказали в другом агентстве, люди, разместившие второе объявление, «должны его снять, но ведут себя недобросовестно».