18 тысяч бегунов под дождем и Малафеев со звездами: Как прошел рекордный полумарафон «ЗаБег.РФ» в Петербурге

Днем 4 июня центр Петербурга был полностью отдан бегунам. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Похоже, что появился новый тренд «В Питере – бежать!» Ведь что ни выходные, то в Северной столице происходит массовый забег. Но вчера было, пожалуй, самое массовое соревнование. В Санкт-Петербурге состоялся главный полумарафон России с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». Он прошел уже в седьмой раз и объединил всю страну – от Калининграда до Камчатки. Впервые в этом году к забегу присоединились и другие страны - Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Там мероприятие прошло под названием OneRun. Всего в забеге примут участие более 160 000 человек. В Петербурге точкой старта традиционно стала Дворцовая площадь. Корреспонденты, редакторы и фотографы «Комсомолки» тоже присоединились к забегу. Делимся своими впечатлениями и рассказываем, как это было!

Легенда "Зенита" Вячеслав Малафеев тоже принял участие в забеге. Он вышел на старт вместе со своим старшим сыном. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

И пускай погода подкачала, в Петербурге вышло ни много ни мало – 18 000 бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Это рекорд! Даже в Москве число участников было меньше. Бежать мог любой желающий от 6 лет. И не важно, какой у вас опыт спортивного прошлого, главное, чтобы здоровье позволяло выйти на трассу. Кроме того, организаторы подготовили красочный и детский забеги и трассу для малышей. Правильно, ведь начинать заниматься спортом надо с младых ногтей!

В мокрую и ветреную погоду разминка была нужна как никогда. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Кстати, вместе с петербуржцами на дистанцию вышли и знаменитости, например, бывший вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев вместе с сыном,

- Мне кажется, что для бега лучше, чтобы была вот такая пасмурная погода, чем жара. Я знаю, что на жаре очень тяжело бегать, изматывающе это всё. А, в принципе, дождик. Мы же не сахарные, не растаем, - отметил он.

Всем участникам вручали вот такие медали. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Маршруты забега прошли рядом со знаковыми достопримечательностями: Дворцовая набережная, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость. Это уникальная возможность полюбоваться свободными от машин центральными улицами, провести активно выходной с семьей или друзьями, найти единомышленников, выйти на свой первый официальный старт или установить личный рекорд.

Самые выносливые бежали полумарафон. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

А еще Cанкт-Петербург примет участие в битве за звание беговой столицы России. Так, в 2017 и 2018 ею стала Казань, в 2019 – Владивосток, в 2020 и 2022 – Нижний Новгород, в 2021 – Санкт-Петербург. Победитель определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников к общему населению города, средней скорости бега участников. Город получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года. Эти результаты еще ждем!

Редакция "КП-Петербург" тоже проверила свои силы. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

СКАЗАНО

Корреспондент «КП-Петербург» Арина Мифтахутдинова

Корреспондент "КП-Петербург" Арина Мифтахутдинова. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

- Меня очень сложно назвать спортсменом. В последний раз я активно бегала и прыгала на университетских занятиях физкультурой. Давно это было... Решила участвовать просто за компанию с коллегами, но заодно и себя проверить: а может я не совсем ленивая и рыхлая? А может, во мне вообще дремлет потенциальная олимпийская чемпионка? Я честно готовилась к забегу. Начала аж за неделю до старта - дважды бегала в парке у дома в выходные. Удавалось, конечно, бегать только стометровками с большими перерывами... Ноги такой внезапной нагрузке удивились, обиделись и долго ныли. Но настрой был бодрым: эдакая смесь любопытства, веселья и взятия себя же на слабо.

Правда, в день забега бодрость поиссякла из-за дождливой погоды. Спортсмены на площади мокли и мёрзли, злой язык незнакомки в раздевалке с издевкой спросил, зачем взрослому человеку бежать детскую дистанцию. На старте было слегка неловко оказаться в толпе детей и пожилых людей, решивших испытать дистанцию по силам. Но солнышко, сменившее морось, прибавило сил. Да и что мне толпа детей, если на забеге я для себя самой? Так что я с честью и без единой паузы пробежала весь километр. Осилила его за 7 минут с хвостиком. Не так уж и плохо для начинающего спортсмена! Пожалуй, можно и в следующем году повторить.

Редактор Телеграм-канала «КП-Петербург» Юлия Сталина

Редактор Телеграм-канала "Комсомольская правда - Петербург" Юлия Сталина. Фото: Юлия СТАЛИНА

- Почему ты еще не бежишь полумарафон? - спрашивают меня друзья, смотря мои соцсети.

В них я несколько раз в неделю хвастаюсь своими беговыми тренировками. В основном бегаю по Удельному парку и наслаждаюсь природой и белками. От мысли участвовать в массовом забеге с толпой людей меня бросало в пот. Но в апреле подвернулась возможность испытать свою выносливость в полумарафоне. Коллеги подержали эту идею, ну и я тоже не стала отказываться. Взяла себе золотую серединку - дистанцию в 10 километра.

Сразу начала готовиться. Вернее продолжила просто бегать в парке два-три раза в неделю по 10 и 16 километров. Переживала только из-за толпы, а в своем результате не сомневалась. Перед забегом прошла медицинское обследование, где врачи мне одобрили дистанцию.

Ночь перед забегом пришлось заставить себя хорошо поспать. Минимум 8 часов, писали во всех инструкция. Утром нужно хорошо позавтракать и не забыть кроссовки. До последнего верила, что с погодой все наладиться и обещанного дождя не будет. Но увы, пришлось одеться потеплее.

День «Х». 7 утра, Дворцовая площадь. К беговому городку подтягиваются спортсмены. Первыми стартуют, в 9 утра, на дистанции 21 и 10 километров. Идет дождь, зябко. Еще есть шанс отказаться. Но людей уже так много, что давать заднюю поздно. Буквально за 5 минут переодеваешься, сдаешь сумку в камеру хранения и примыкаешь к толпе. На старте бегуны растянулись по всей длине Дворцовой площади. Впереди уже бывалые спортсмены, в конце - такие, как я, случайно затесавшиеся. После выстрела стартового пистолета толпа рванула вперед. Ну и я рванула.

Боялась, что могу сбиться с пути. Но на маршруте каждый километр установлены указатели и волонтеры. Потеряться невозможно. На втором километре пошел ливень. Одежда была мокрая насквозь, а под ногами разлетались лужи.

Но адреналин взял вверх. Желание преодолеть дистанцию, стало еще больше.

- Не промок, не бежал,- подбадривали друг друга спортсмены.

Кстати, моя боязнь беговой толпы была напрасной. Для участников перекрыли дороги и места хватало всем. Никто не толкался и не наступал на пятки. Наоборот, подбадривали друг друга. Я на какой-то момент почувствовал себя в большой и дружной семье.

Удивительно, как много было болельщиков. Водители торжественно сигналили толпе марафонцев, а прохожие кричали «Молодцы», фотографировали. Ну просто рок-звезды.

Туалеты, еда и вода были каждые два километра. И волонтеры старались быстро убирать мусор с пути участников.

Ливень не прекращался ни на минуту. Пробежала свою десятку за 59 минут. Даже не заметила, как все закончилось. Видимо, эндорфины. Самое приятное в конце - заветная медаль. Медаль за свою выносливость.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Выпускающий редактор Антон Ратников

Выпускающий редактор "КП-Петербург" Антон Ратников. Фото: Антон РАТНИКОВ

- Не помню, как я согласился участвовать в забеге. Наверное, это было в духе «Все решили прыгнуть, и я прыгнул». А может, меня ввели в гипноз и заставили принять это решение. Просто проблема в том, что я не люблю бегать. Если бегать с мячом и за мячом, то это да, это волшебно. А бегать просто так: ну это как-то слишком… спортивно? Еще один факт. В субботу вечером я сидел с бутылкой пива на диване и читал памятку для участников забега. И вдруг увидел слова: «Воздержитесь от участия в полумарафоне, если вы употребляли алкоголь в последние 48 часов». Тогда я встал и отложил бутылку пива в сторону.

Как пробежал 5 км? Спасибо регулярным играм в футбол по выходным с пацанами из футбольного клуба «Шоколадный утюг»! Наверное, я мог бы пробежать и больше. Только… Тогда пришлось бы готовиться, а у меня работы много. Но ничего, в следующий раз точно возьму «десятку». А, потом, глядишь, и до полумарафонной дистанции доберусь. Очень круто стартовать и финишировать. Все остальное мне понравилось меньше.