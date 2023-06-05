Угостила внука морковкой: Годовалый малыш подавился едой и умер в гостях у бабушки в Ленобласти

В Лодейном Поле годовалый малыш подавился куском моркови Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области годовалый ребенок погиб из-за кусочка моркови. Ребенок был в гостях у бабушки в Лодейном Поле. Та угостила внука морковкой, но малыш не смог ее разжевать и проглотить, а просто подавился, что привело к трагедии. Об этом 5 июня 2023 года spb.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

- 3 мая в 19:40 часов в Лодейном Поле из квартиры дома 18 на Лесной улице был госпитализирован годовалый малыш, которой скончался спустя полчаса, - рассказал источник.

После смерти ребенка началась проверка. Выяснилось, что малыш находился в гостях у 42-летней бабушки. Она дала внуку кусок моркови, которым он подавился, после чего произошло перекрытие дыхательных путей.

Известно, что семья у ребенка полная, все проживают в Лодейном Поле. На данный момент в отношении бабушки было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мерой пресечения избрана подписка в невыезде.