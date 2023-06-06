Новый корпус Мариинской больницы планируют построить в Петербурге

Мариинская больница Петербурга заявила о желании построить новый корпус, комздрав поддержал. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году Мариинская больница отмечает свой юбилей – 220 лет со дня основания. Это третье лечебное учреждение, которое было подарено императрицей Марией Федоровной к 100-летию Санкт-Петербурга. К торжественной дате главврач и председатель комздрава поделились планами на создание нового высокотехнологичного корпуса медучреждения.

За плечами больницы уже колоссальный опыт, сложнейшие операции и спасенные жизни. В настоящий момент она насчитывает около 1030 мест и оказывает как амбулаторно-поликлиническую, так и стационарную помощь практически по всем направлениям медицины.

«Золотой фонд больницы»

- У нас работает свыше 2500 сотрудников, – поделился Анатолий Завражнов – главный врач СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». – В настоящее время больница является клинической базой практически всех высших учебных заведений города Санкт-Петербурга. Поэтому повышение квалификации сотрудников у нас идет в режиме нон-стоп. Около 86 сотрудников являются преподавателями в медицинских университетах и академиях. В больнице сейчас работает около 30 докторов медицинских наук и профессоров различных кафедр, также примерно 56 кандидатов медицинских наук. Эти люди занимаются не только практической деятельностью, но и педагогической и научной работой.

Медицинские династии

- Когда ты проводишь основную часть жизни на работе, то все остальное тоже, наверное, случается на работе, - рассказала начальник клинико-аналитического отдела Мариинской больницы, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Лариса Щеглова. – У нас в больнице много династий. Врачи находят друг друга на работе, создают семью. Затем дети вырастают и продолжают дело родителей. У нас есть сотрудники, опыт которых составляет 45-50 лет. И уже волей-неволей появляются дети и внуки и остаются с нами в Мариинской больнице.

7 июня празднование юбилея начнется со службы в церкви Святого Павла. Также мы услышим выстрел из пушки Петропавловской крепости, в честь основания Мариинской больницы. А праздничный концерт и поздравления прозвучат со сцены Мариинского театра.

Планы на будущее

Главный врач признается, что новые технологии, подходы, методики и оборудование очень сложно внедрить в старые стены. Строительство нового здания, которое объединило бы все существующие корпуса больницы в единый крупный центр, позволило бы более целесообразно использовать все ресурсы.

- Хочу сказать о том, что разделяю те стремления, которые есть у главного врача, в плане строительства нового корпуса, - поделился председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. - Если мы построим более современный комплекс, наполненный новыми технологиями, то сможем более рационально использовать ту площадь, которая у нас есть. Поэтому, безусловно, Комитет по здравоохранению поддержит главного врача и коллектив в этих планах.

Кроме того, в этом году восстановят памятник принцу Ольденбургскому, утраченный в тридцатых годах прошлого века. А также восстановят домовую церковь Святого Павла.