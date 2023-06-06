Гелевый фарш с шерстью животных. Что нашли в тушенке из магазина на экспертизе

Целлюлозу или растительные волокна добавляют в мясные изделия, чтобы связать влагу и придать продукту вес. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не все то мясо, что в консервную банку закручено. К таким грустным выводам пришли специалисты петербургской организации «Общественный контроль», проверив 11 образцов говяжьей и свиной тушенки. 90 процентов консервов, светивших надписью ГОСТ на этикетке, оказались далеки от эталона по качеству.

ГЕЛЕВЫЙ ФАРШ

Для тушенки действуют два ГОСТа, уточняют эксперты. Первый, для «Мяса тушеного», требует, чтобы в банке было не менее 30 г мясных кусочков, не более 17-18 процентов жира, не менее 15-16 процентов массовой доли белка и не менее 58-59 процентов массовой доли мяса и выплавленного жира. Требования к свинине чуть «жирнее». Это дорогая, щедрая на мясо и действительно вкусная тушенка. Однако второй ГОСТ, говорящий об общих технических условиях для мясных консервов, создан для производства доступной по цене тушенки. Качество у таких консервов гораздо ниже, об этом сразу может сказать цена.

Дешевая свинина «Старково» оказалась переваренной консистенцией с запахом перетушенного мяса. Вместо кусочков мяса - мелкозернистая белковая масса. Таким же месивом, выяснили специалисты в лаборатории, была и говядина «Потанино»: в фарше попались кусочки мышечной ткани, а мясной сок не выходил из состояния желе даже после нагрева. Массовые доли белков и составных частей оказались заниженными.

В говядине «Русь» нашли сюрприз в виде каррагинана - гелеобразователя, не заявленного в составе. Эта тушенка была просто фаршем, спрессованным по форме банки.

Свиную тушенку от Курганского мясокомбината забраковали по пяти показателям. Среди переваренных мясных кусочков прятался гелеобразователь, состав которого не смогла определить даже профессиональная экспертиза. Процентные доли, как и у некачественных «коллег» марки, были сильно занижены. Такой же неизвестный природе гель нашли в недешевой «Скопинской» тушенке из говядины. Она же провалила проверку по четырем показателям.

СОЯ, СОСУДЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗА

Среди испытуемых было немало образцов с посторонними ингредиентами. Например, в говядину «Мини Макс» примешали соевый продукт и уже знакомый гелеобразователь непонятного происхождения. А в свинину «СДЕЛАНО В СССР» вдобавок положили еще и целлюлозу.

- Целлюлозу или растительные волокна добавляют в мясные изделия, чтобы связать влагу и придать продукту вес, - отметил профессор университета ИТМО Александр Ишевский.

Совсем мерзкую находку специалисты сделали в говядине HD. Мало того, что из банки вытянули огромный кровеносный сосуд, так еще и содержимое пахло неаппетитно.

ВОЛОСЫ И ПЛЕСЕНЬ В БАНКАХ

Увы, специалисты разглядели в подопытных образцах и совсем неуместные «добавки». Из тушенки «Старково» выглядывал звериный волос, банку курганского продукта вспучило, а на упаковке тушенки «Мини Макс» нашли плесень и ржавчину.

Фото: Общественный контроль

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россельхознадзор и Роспотребнадзор выдали предостережение производителям гелевого-целлюлозно-мясного месива, прикрывающегося тушенкой. Письма с претензиями полетели также в четыре популярные продуктовые сети и на почту, где мясную гадость купили специалисты.