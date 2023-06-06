Как найти своих предков по оцифрованным метрическим книгам

В архиве находится 1,9 млн единиц хранения. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«Иван, не помнящий родства» - раньше эта фраза считалась оскорблением, а сейчас, если мы знаем, как звали прадедушку, уже неплохое достижение. Правда, похвастаться им могут не все, однако шансы возросли, после того как специалисты Центрального государственного исторического архива (ЦГИА Петербурга) оцифровали тысячи записей.

ДАННЫЕ МЕТРИКИ

В Петербурге находится несколько архивов. Скажем, есть отдельное учреждение, в котором хранятся все партийные документы. Однако более древняя информация содержится в ЦГИА СПб на Псковской улице. В этих фондах около двух миллионов документов, связанных с работой разных учреждений Российской империи до 1917 года. С их помощью можно досконально установить быт и даже дух того времени.

Для примера: здесь хранится уникальный атлас Петербурга, составленный в 1798 году. В нем город поделен на 11 частей, или 51 квартал. А еще здесь можно найти документы, связанные с внешним видом городских зданий той эпохи. Хотите узнать, как выглядел настоящий фасад дома Басевича? Идите в архив.

Дворянская родословная книга за 1789-91 год - уникальный документ и охраняется по особым правилам. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Однако нас интересуют метрические книги. Это самая востребованная часть хранилища. Каждый день архивариусы обрабатывают 15-20 запросов от судов, частников и компаний с просьбой что-то отыскать в метриках. Судам это бывает нужно для решений о наследстве, а физические лица хотят узнать историю своей семьи, например, просто из интереса или желания сменить гражданство, например, на израильское.

- Сейчас у нас бум генеалогических изысканий, - признается заведующая отделом использования и публикации документов Елена Княева.

Если знать, как искать и, главное, где, можно докопаться до середины XVIII века и найти родственников, носивших напомаженные парики и смешные бриджи. Ну или лапти. Здесь уж как повезет.

Раньше такой поиск напоминал розыск иголки в стоге сена. Приходилось обращаться в архив и вручную просматривать сотни подшитых дел, где убористым подчерком были внесены записи о рождении, вступлении в брак или смерти людей, живших в далеком прошлом.

ДЕТЕКТИВНАЯ РАБОТА

Как раньше фиксировали основные события в жизни человека? Был священник, который регистрировал рождение, вступление в брак и смерть. Как ни крути, три основных события в нашей жизни. Такие книги имелись во всех приходах: и православных, и католических, и иудейских, и любых других. Причем велись эти книги в двух экземплярах: один оставался в приходе, а второй отправлялся в консисторию, то есть в учреждение, где данные с некоторого количества приходов собирались и подшивались в увесистые дела. Кстати, поэтому даже уничтожение церкви, например, из-за пожара или последовавших позже революционных событий, не означало полную потерю данных.

В Центральном государственном историческом архиве более пятнадцати тысяч таких дел, и в каждом может быть от одной до семидесяти метрических книг. Пласт истории! Самые первые относятся к середине XVIII века, самые последние - к 1917 году.

В метрику священник вносил все основные данные о человеке, как сейчас это делает ЗАГС. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Однако сориентироваться в этом массиве очень непросто.

- Дело в том, что заголовки таких дел не всегда отражают содержание, - поясняет заведующий отделом информационно-поисковых систем Дмитрий Надсадный. - Нет систематизации. Допустим, есть книга «Никольская церковь», но что это значит, мы уже не совсем понимаем - церковь села Никольское или церковь Святого Николая Угодника?

Поэтому специалистам архива нужно было систематизировать информацию и атрибутировать все книги, которые только есть в хранилищах. То есть это была настоящая исследовательская работа. Почти детектив в духе фильма «Девятые врата». Разобрать почерк священника - это иногда все равно, что решить ребус.

Спустя несколько лет работы у специалистов получилось составить огромный файл, в котором содержится 65 тысяч записей. Каждая строчка в нем - это метрическая книга какой-то церкви за определенный год.

НАЙТИ СВОИХ И УСПОКОИТЬСЯ

Чтобы воспользоваться указателем, нужно зайти на сайт архива, выбрать раздел «Информационные ресурсы», а дальше раздел «Указатели» со ссылками на два exel-файла - по Петербургу и Петербургской губернии (город и область, грубо говоря). В указателе есть информация о названии храма и годах, к которым относится метрическая книга. Зная примерное место жительства родственника, его имя и год рождения, можно найти интересующую вас церковь, где о прабабушке или прадедушке оставлен след. Помните, на начало 1917 года в Петрограде работало до пятисот только православных храмов. Чем больше вам удастся отсечь на предварительном этапе, тем лучше.

Нашли церковь - ищем интересующий вас год, а потом в графе «Метрики» номер нужного вам дела. Вводите его на сайте - и вот перед вами скан той самой книги, которую когда-то вел священник. Просмотр документа в Интернете стоит 77 рублей, но не за один документ, а за сутки, то есть вы можете просмотреть неограниченное количество. Другой вариант: пойти в читальный зал архива, но это, пожалуй, более длинный путь. В любом случае следует запастись терпением, потому что просмотр метрик - занятие интересное, но не сказать, что очень быстрое.

Работает ли это? Да, но следует провести предварительную подготовку, опросив всех родственников, ведь чем точнее вы знаете год рождения и место жительства, тем больше лишней информации сможете отсеять. Идеальный вариант - когда вы знаете адрес и точную дату, но такое бывает не всегда. Я искал двух своих прабабушек. Одну найти с кавалерийского наскока не удалось, потому что год и место жительства слишком неопределенны. Однако я не сдаюсь. А по другой прабабушке вроде бы информация есть. 1895 год, Спасо-Преображенский собор. Да вот беда: девичья фамилия Иванова в метрической книге встречается не один раз.

Может, кому-то из читателей повезет больше.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В апреле 1702 года Петр I узаконил ведение метрических книг на законодательном уровне, однако реально вести такие книги начали в 1722-м. Самая древняя метрическая книга, хранящаяся в архиве, относится к 1718-му. Ее вели в голландском приходе, который раньше находился на Невском проспекте, 20.