«Я была гадким утенком»: Риелтор из Петербурга превратилась из «пацанки» в роковую красотку и поразила жюри конкурса «Миссис Россия мира»

Елена считает, что секрет красоты - в восприятии самой себя. Фото: СОЦСЕТИ

Не родись красивой, а родись счастливой! В этом залог успеха и секрет привлекательной внешности, по мнению 38-летней участницы конкурса «Миссис Россия мира» Елены Варич. Девушка, риелтор по профессии, представляла Петербург на национальном конкурсе красоты среди замужних дам. Возвращаясь из Москвы в Петербург, Елена рассказала spb.kp.ru, как стать красоткой.

Петербурженка впервые приняла участие в конкурсе красоты. Фото: СУХАРИНА Элина

- Вообще, я тот самый гадкий утенок, который стал лебедем. В детстве играла всегда с мальчишками. Кукол у меня не было, зато были машинки и конструктор. Потом училась на факультете радиотехники, электроники и физики тоже среди парней. После - работала в мужском коллективе, - рассказывает spb.kp.ru Елена.

Красавица объяснила, что принять себя по-настоящему смогла только год-полтора назад. С тех пор жизнь полностью изменилась. Именно поэтому девушка убеждена, что секрет красоты – в правильном восприятии. А некрасивых дам вовсе не существует!

- Секрет красоты – он внутри. Я считаю, каждая женщина – прекрасна. И если женщина счастлива, она не может быть некрасивой. Поверьте – это видно издалека.

Девушка нередко участвует в шикарных фотосессиях. Фото: СОЦСЕТИ

Для Елены это первый подобный конкурс. По секрету она рассказала, что больше всего боялась публичных выступлений. Но когда вышла на сцену – все произошло само собой. И это девушка считает личной победой.

Супруг и 12-летний сын поддержали идею об участии. Муж переживал и вместе с Еленой на расстоянии не спал пять суток. Близкие поддерживали девушку, хотя времени общаться почти не было – круглые сутки шли репетиции, по несколько часов на каблуках! На сон оставалось всего три часа.

Финал конкурса прошел в Москве.

Зато отношения с конкурентками превзошли все ожидания: участницы были отзывчивыми, помогали друг другу и поддерживали.

- Я тоже начиталась перед конкурсом этих страшилок про поведение девушек на конкурсах красоты. Но все оказалось совсем не так! Наоборот, позитивный настрой и аура особенная. Мы, как могли, помогали друг другу.

В Петербург красавица возвращалась в позитивном настроении, настоящей победительницей. По ее словам, конкурс позволил перезагрузиться и стал счастливым опытом.

- Прежней Еленой после такого я уже точно не буду! - улыбнулась девушка.

Девушка призналась, что приняла себя совсем недавно. Фото: СОЦСЕТИ

КОНКРЕТНО

Финал конкурса «Миссис Россия мира» прошел в столице. 83 участницы из разных регионов страны боролись за победу. Самой старшей замужней красавице – 62 года. Победительницей конкурса стала девушка из Новосибирска Алиса Голубева. Итоги подвели 4 июня в концертном зале «Известия Hall».