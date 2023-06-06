Суд освободил байкера из Петербурга, расчленившего жену

Расчленившему жену жителю Петербурга смягчили наказание и отпустили из зала суда Фото: СОЦСЕТИ

Байкер, который из-за ревности забил до смерти жену в Санкт-Петербурге, а после расчленил ее, отделался очень мягким наказанием. Суд переквалифицировал дело со статьи об убийстве на причинение тяжкого вреда и назначил лишь исправительные работы. Подробно об этом 6 июня 2023 года рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Зимой 2022 года в квартире дома 34 по бульвару Трудящихся в Колпино между Станиславом и его женой Екатериной (имена изменены, прим.ред.) вспыхнула ссора на почве длительного конфликта. Мужчина с силой толкнул супругу и она сильно ударилось головой об стену, после чего скончалась, - рассказали в суде.

Известно, что вся ссора возникла из-за того, что Станислав подозревал супругу в неверности.

После ссоры Станислав вывез тело жены в Ленинградскую область, где расчленил и спрятал. Сам же он обратился в полицию и к поисковикам, сообщив, что жена пропала без вести. Два дня он сам активно участвовал в поисках и изображал обеспокоенность.

- Прокурором было указано, что согласно ситуационной экспертизе, достоверно определить причину смерти женщины по имеющимся данным не представилось возможным из-за отсутствия полноценного исследования трупа, - сообщили в суде.

В итоге суд назначил байкеру наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Его отпустили из-под стражи в зале суда.