В арке Эрмитажа в Петербурге установят пункт досмотра

В арке главных ворот Зимнего дворца установят пункт досмотра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В главной арке Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, которая выходит на Дворцовую площадь, установят огромный павильон досмотра посетителей. Это будет строение размером с небольшой дом. Акт историко–культурной экспертизы проекта размещен на сайте Минкульта. Об этом стало известно 7 июня 2023 года.

- В арке ворот Эрмитажа установят сборно-разборный павильон пункта досмотра. Его площадь будет 160 квадратных метров. Длина павильона составит 19,5 метров, ширина 12,6 метров, высота 3,2 метра, - говорится в описании проекта.

Вход посетителей будет организован через калитку в павильон. Здесь расположатся рамки металлоискателей и просвечивающие устройства. Также будет помещение для более углубленного досмотра "подозрительных граждан".

Известно, что заказчиком выступает Государственный Эрмитаж, а проект разработала компания ООО "ИК “Город–А”" при участии АО "НПО Спецматериалов.