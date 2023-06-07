«Они выстреливают очередью тебе в голову»: Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал, как не сойти с ума от плохих новостей

Андрей Курпатов вспомнил о своем пути в психотерапию Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Психоаналитик, психотерапевт, президент «Высшей школы методологии», автор множества книг о психологии - как только не называют Андрея Курпатова. Его имя вот уже с десяток лет в сознании людей ассоциируется с так называемой «психологией для народа». Все благодаря собственному шоу, которое он когда-то вел на телевидении. Оказывается, что для него те времена оказались непростыми. Об этом Андрей Курпатов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM).

«РАБОТАЛ В БОЛЬНИЦЕ ЗА 100 ДОЛЛАРОВ»

- В 1991 году я поступил в академию. Психотерапия тогда была для России новым явлением. Хотя у нас и были свои школы, но весь объем знаний был допущен в Россию только после того, как активно стали переводиться более современные работы. Когда я работал врачом в психиатрической больнице, то получал зарплату в 100 долларов. И всегда был вопрос, как из этой зарплаты вытащить еще что-нибудь на книжки, - вспоминает Андрей Курпатов.

По словам психотерапевта, тогда людям выжить и выкрутиться из «мясорубки перестройки» помогали лишь собственные цели и смысл в жизни. Так, для Курпатова такой движущей целью стала популяризация психотерапии.

- Я же на телевидение шел только, чтобы популяризировать психотерапию. Я считал, что очень важно донести до людей понимание того, что проблемы, с которыми они сталкиваются, имеют решение. На помощь могут прийти технологии, психотерапия, медикаментозное лечение и так далее. Поэтому то время было наполнено для меня большим смыслом, это было время строительства, - рассуждает Андрей Курпатов. – А вот уже ближе к 2010 году я работал на телевидение и видел, что с ним происходит – люди перестали смотреть серьезные вещи. Приходилось делать более примитивный контент, чтобы удержать внимание.

«ПОТРЕБНОСТЬ В СМЫСЛАХ ЗАЕДАЕМ ЖВАЧКОЙ»

Как отмечает Андрей Курпатов, тогда в обществе появилась серьезная проблема – отсутствие идентичности, внутренней цели. Потоки информации стали такими обширными, что самостоятельно человек, особенно ребенок, просто не может вычленить из этого потока «хорошее» и «плохое». Картину мира люди формируют, основываясь исключительно на случайно попадающихся им новостях. Но как не сойти с ума от обилия плохих новостей?

- Нужно минимизировать информационное потребление вот таких случайных новостей. Они же просто выскакивают, выстреливают в голову, а ты дальше живи с этим, как хочешь. Потом в тебя выстреливает следующая очередь новостей, - отмечает Андрей Курпатов. - Проблема состоит в том, что раньше каналов информации было ограниченное количество, и человек даже при всем желании не мог сутками получать новые сообщения, а журналистам не нужно было агрессивно бороться за интерес аудитории. Тогда они могли позволить себе говорить какие-то содержательные вещи, поэтому было больше настоящей аналитики, больше было таких вещей, которые позволяли раскинуть мозгами.

Из-за того, что в последние годы телефон, по словам психотерапевта, «стал частью тела», человечество перешло в информационную эпоху. Это отразилось на психологии людей.

- Мы действительно сейчас наблюдаем радикальные изменения человека. У него больше нет этого внутреннего норматирующего свойства. Раньше человека воспитывали и ему прививали определенный набор ценностей, которые универсальны для всего общества. Сейчас ребенок (и вообще все мы) находится в обществе, где нет универсальных ценностей: у одних – одни, у других – другие, - размышляет Андрей Курпатов. – Происходит процесс инфантилизации. Когда мы не понимаем, зачем живем, то начинаем пытаться себя всячески развлечь. Потребность в смыслах и целях мы пытаемся заесть жвачкой – какими-то простыми развлечениями, играми и прочим. Отсюда взрослые люди и начинают вдруг носить кроссовки, на которых детские принты и 25 цветов.