Наталья Чечина назначена вице-губернатором Санкт-Петербурга

Александр Беглов подписал правовые акты об изменении в распределении обязанностей между вице-губернаторами Петербурга / Фото: Смольный

В Смольном произошли кадровые изменения. С 7 июня 2023 года глава Комитета территориального развития Санкт-Петербурга Наталья Чечина освобождена от своего поста и назначена вице-губернатором города. Об этом рассказали в городской администрации.

- Наталья Чечина будет курировать работу Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по социальной политике и Комитета территориального развития Петербурга. Постановление о назначении подписал губернатор Александр Беглов, - сообщили в Смольном.

Так как часть кураторства на себя взяла Чечина, между вице-губернаторами распределили обязанности. Так, теперь Валерий Пикалев будет заниматься комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Алексею Корабельникову передали Комитета по контролю за имуществом, Николаю Линченко - Комитет имущественных отношений, а Валерию Москаленко - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Напомним, что Чечина с 1990-х годов работает в правительстве города. Свою карьеру она начала в Курортном районе Петербурга, который возглавляла с 2019 по 2020 годы.