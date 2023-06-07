Тариф «До поликлиники»: Пенсионеры Петербурга начали пересаживаться на электросамокаты

Электросамокаты еще больше придут в нашу жизнь, как только в Петроградском районе запустят платную парковку. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Чем ближе 1 июля, тем нервнее становится сотрудникам «Комсомолки» с личными автомобилями. Прощай, привычный комфорт, да здравствуют платные парковки в Петроградском районе. Отрывая оставшиеся листочки в календаре до дня икс, мы не без отчаяния придумываем, пути объезда. А точнее – приезда на работу. Такси, каршеринг или же общественный транспорт?

- А чем вас электросамокат не устраивает? – не то чтобы с презрением, но с удивлением вклинились в дебаты взрослых более юные журналисты. Им от 20 до 27 лет.

- Ребята, все прекрасно и даже звучит свежо, но есть нюанс, - с высоты 40 лет объясняем мы. – Электросамокаты видели, но близко не подходили. Вот бы «бабкину школу» для таких, как мы, открыли...

Занятия бесплатные. Покатушки - тоже. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

И ее открыли! Правда, всего на неделю, но этого вполне достаточно, чтобы освоить новый вид транспорта. На старости лет.

Отправляемся на ближайшую от офиса тренировочную площадку – она находится в парке у входа в «Диво-остров». К «самокатному чайнику» сразу приставляется инструктор. Понимающий и терпеливый, так как в основном учиться приходят люди далеко за.

- Обучение займет минут 10, расскажу вам, что из себя представляет электросамокат, как его арендовать, что можно нажимать и когда, а что категорически запрещено делать, - анонсирует урок молодой человек по имени Богдан.

- Мы из СМИ, поэтому знаем, например, что запрещено ездить вдвоем на одном электросамокате, как это делает вон та парочка, - показываем на довольных парня с девушкой, которые проносятся мимо нас на фиолетовом СИМ.

Наводишь на куар-код телефон - и вперед. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

За такое неспортивное поведение полагается штраф, но, как отмечает пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев, сама система приложения отловить нарушителей не может. Поэтому… помогают неравнодушные или просто уставшие от беспредела некоторых ездоков пешеходы.

- Нужно сфотографировать нарушителей, записать адрес, где вы их увидели и в какое время, и отправить нам, - говорит Балакирев. – Если информация подтвердится, человек, арендовавший электросамокат, может быть даже блокирован в нашей системе.

Но мне бы пока просто набраться смелости встать на это чудо-техники и поехать.

- Какая нога толчковая? – интересуется Богдан.

- У кого? – уточняю я, на секунду представив, что попала в программу «Своя игра».

- Вставайте на электросамокат, Ирина, пора, - вздохнул Богдан. Но мне показалось, что благословил.

Обучение проводит личный инструктор. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ну, а дальше уже привирать смысла нет. Да, первую 100-метровку я проехала, виляя рулем и постоянно, для перестраховки и баланса, сбрасывая ступню на землю. Назад, правда, возвращалась окрыленная. Да, между конусами не с первого раза проехала, но «лежачий полицейский» прошел на «Ура!». Теперь я самокатчик. С поворотами еще нужно потренироваться. Но, в принципе, от дома до метро должна доехать.

- Если средний возраст водителя электросамоката в Петербурге – 30-35 лет (мы тоже думали, что 20 лет, - примеч.Авт.), то в последнее время наблюдаем интерес к кикшерингу среди старшего поколения – они-то как раз в основном и приходят на наши уроки вождения, - добавляет Денис Балакирев. – Свой порыв объясняют просто: «На автобусах иногда с пересадкой приходится ездить в поликлинику или МФЦ. А тут, если научиться, удобнее».

Урок усвоен, если в конце ты сможешь проехать между конусами, не коснувшись ногой земли. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Камнем преткновения у потенциальных возрастных водителей может стать отсутствие смартфона, на которое и загружаются приложения кикшерингов. Но вряд ли это станет проблемой для тех, кто настроен решительно.

- Некоторые наши ученики – милейшие бабулечки-активистки – приходят на занятие сразу с сумками, - рассказывает из разряда очевидное-невероятное Денис. – Хотят испытать, удобно ли будет ехать из магазина с сумкой с продуктами. Подвешивают на крючок котомку, пробуют ехать. Да, они очень досконально изучают предмет. Но при этом эта категория водителей самая дисциплинированная. Образцовая даже, я бы сказал!

На площадке учат и перемещать электросамокат через спуск и подъем подземных переходов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

БДИ!

Правила безопасного вождения электросамоката:

- Притормаживай или слезай с СИМ, если впереди люди

- На скорости не выжимай правый тормоз – можно перелететь через руль

- Не отпускай руки – это не велосипед

- Не вставай на СИМ с кем-то вдвоем – возрастают шансы упасть

КОНКРЕТНО

Где: Приморский парк Победы. Когда: ежедневно с 7 по 14 июня с 10:00 до 20:00.