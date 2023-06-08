Тайная жизнь звездного кота-оракула – хранителя Эрмитажа Ахилла: Не ел без камер, имел двойника и стал приемным отцом

Рассказываем все факты о хранителе Эрмитажа Ахилле ко Дню петербургских котов и кошек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если бы кот Ахилл слышал, он бы наверняка обиделся на выражение «у меня лапки». Этот белоснежный и голубоглазый красавчик из Петербурга стал суперзвездой во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Ахилл был неподкупным оракулом турнира и с легкостью угадывал исход многих матчей. Но мало кто знает, что есть у него еще одна миссия. Настолько благородная, что слезы наворачиваются. Он первый в стране кот-терапевт. В честь празднования 8 июня Дня петербургских котов и кошек spb.kp.ru поговорила с хозяйкой Ахилла и освежила в памяти факты его секретной биографии.

Из темных подвалов в царские палаты

Ахилл заявил о себе в 2017 году. Живя в подвалах Эрмитажа вместе с другими сородичами, он обратил на себя особое внимание и получил доступ к другим «кошачьим зонам»: служебным помещения, залам с картинами и музейными витринами. Заслужил доверием сотрудников он своей кротостью. Котик ничего не портил, следы от лапок не оставлял. Просто всех умилял и радовал. Пиар-служба музея быстро протолкнула его по карьерной лестнице и решила сделать официальным представителем, чтобы выводить на светские мероприятия: в тельняшке на День ВМФ, в игровой майке на футбольные матчи, в деловом костюмчике на балет и оперу. Не прогадали, это был не кот в мешке.

Ахилл уже несколько лет живет в семье ветеринарного врача Анны Кондратьевой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если вы заметили, благодаря Ахиллу у каждого крупного музея России теперь есть свое представительское животное. Именно наш котик задал тенденцию, - улыбается хозяйка Ахилла и ветеринарный врач Анна Кондратьева.

Став звездой, Ахилл даже усом не повел. На характер котика его известность никак не повлияла. Возможно, все из-за глухоты: Ахилл остается неуязвим, когда вокруг бесконечно щелкают фотоаппараты, а болельщики оглушают своими криками. Правда, настигла его другая проблема. Лишний вес.

Котик продолжает посещать окрестности Эрмитажа и навещает своих коллег в подвалах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В какой-то момент его перекормили, - призналась хозяйка хранителя Эрмитажа. – Стал круглым, как мячик. Слишком часто принимал вкусняшки от фанатов. Особенно вредными для него оказались креветки. После этого мы 1 апреля пошутили, что Ахилл – девочка, причем беременная. До сих пор некоторые этому верят.

Тайная жизнь оракула

То ли пересев на элитный диетический корм, то ли из-за своего очарования и великолепия в 2017 году Ахилл открыл в себе третий глаз. Конечно, фигурально. Перед сотней фото- и видеокамер котик выбирал победителей матчей в Кубке Конфедераций, чемпионате мира 2018 года и на Евро-2020. Перед ним ставили две прозрачные миски с флагами стран-соперников. Внутри был одинаковый корм в равных пропорциях. Из чьей миски перекусит первее, тот и победитель. И лишь пару раз чуйка подвела предсказателя.

Один из моментов предсказаний Ахилла на Евро-2020. Тогда Россия действительно победила Финляндию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Ахилл не ошибался. Это футболисты иногда давали сбой, – смеется Анна Кондратьева. – Пару раз мы неправильно трактовали предсказания. Например, однажды он отказался есть из двух мисок. Мы его долго уговаривали. Он походил вокруг да около, вздохнул и поел из одной, потом из другой. И мы объявили о победе первой команды. Но оказалось, в тот день была ничья. Поэтому Ахилл сомневался!

После окончания крупных футбольных турниров голубоглазого блондина все-таки ненадолго настигла звездная болезнь. Он не смог… есть без камер и людей.

- Он очень любит позировать, любит внимание. Поэтому, когда увидел, что люди могут интересоваться другими кошками, впадал в ступор и даже поесть не мог, - вспоминает «мама» Ахилла.

Порой сложно вырвать белоснежного оракула из рук детишек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лекарь для больных детей

С 2018 года Ахилл подрабатывает волонтером в детском хосписе. На бумаге он первый в России кот-терапевт. Прошел специальное обучение, как вести себя с тяжелобольными: спокойно, ласково, без резких движений. Стал уметь находить болевые точки. И успокаивать пациентов. Но в реальности все куда трогательнее.

- Ребята в хосписе часто прикованы к постели. Вокруг больничные стены и приборы, доставляющие боль. Поэтом Ахилл для них – близкий друг, - делится Анна Кондратьева. – Он может лечь на колени к совершенно незнакомому человеку, дать погладить животик. Ахилл оставляет радость ребятам до последних дней их жизни.

В честь кота делают картины. А теперь будут и фарфоровые фигурки. Фото: СОЦСЕТИ

У Ахилла есть еще благородные миссии – рассказывать о бездомных животных в своих соцсетях, а также помогать инвалидам.

- Когда Ахилл стал волонтером, мы обратили внимание, что в наши музеи не пускали людей с животными-поводырями. После возмущения котика бюрократическая машина сдалась, теперь проблемы слабослышащих и слабовидящих людей решены, - отмечает хозяйка оракула.

А в это время

Отправлять на пенсию Ахилла пока рано, уверена Анна Кондратьева. Хоть возраст кота-терапевта и скрывают, но ему далеко до скучных серых будней от миски к лежанке и обратно.

Будни Ахилла на даче. Фото: СОЦСЕТИ

- Ахилл переехал ко мне на дачу из подвалов Эрмитажа. Отдыхает в кругу семьи. Он уже несколько лет со мной, потому что ему нужен постоянный уход и присмотр в силу проблем со слухом и диетического питания. А я как раз ветеринарный врач. Последний его бурный выход в свет был в марте в «Доме книги», где он представлял книжные новинки. А сейчас Ахилл нежится на солнышке, наблюдает за птичками и белками. Пьет воду из ручейков, ест траву. А за Эрмитажем приглядывает кошечка Пифия, приемная дочь Ахилла, которую он защищал от старших котов, окружил заботой и воспитал чистоплотной и доброй, - делится Анна.

По словам хозяйки Ахилла, в последние дни его навещает скульптор. В честь хранителя Эрмитажа собираются сделать фарфоровые статуэтки. Купить их сможет любой поклонник котика.

Есть вопрос!

У Ахилла действительно был двойник?

На одном из предсказаний в рамках Кубка Конфедераций корреспондент «КП» наткнулся в толпе на женщину, держащей в руках копию Ахилла.

- А мы на подстраховке у Ахилла, - сказала хозяйка. – Попросили быть начеку, вдруг основной оракул испугается чего-нибудь, и мероприятие пойдет коту под хвост.

Ахилл и его двойник. Кто есть кто? Фото: Республика кошек

Мама Ахилла Анна Кондратьева подтвердила слухи «КП».

- Это была приятельница Ахилла. Желтоглазая кошечка. Но она пугливая. Мы пробовали проводить предсказания с разными котами, Ахилл оказался самым надежным. Но на самый первый раунд предсказаний ему взяли подстраховку.

Справка «КП»

Примерная дата рождения Ахилла – 2013 год, место – подвалы Эрмитажа. Точный возраст в Эрмитаже не называют для поддержания образа хранителя. Его отцом был старейший кот музея – Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот. Сотрудники Эрмитажа сразу приметили отличительные черты Ахилла: белоснежный, голубоглазый, глухой и с необычным коротким хвостом, завернутым крючком. После получения титула «хранитель Эрмитажа» и череды 100-процентных предсказаний футбольных матчей потолстел до размеров мячика из-за угощений фанатов. Теперь кот сидит на диетическом корме, чтобы не болеть. Является приемным отцом нескольких котиков Эрмитажа – научил их кошачьей гигиене и навыкам охоты. Своих детей не имеет.