Петербуржец победил в номинации во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Участник из Санкт-Петербурга победил в номинации во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Житель Санкт-Петербурга стал победителем во Всероссийском конкурсе спортивных проектов "Ты в игре". Дмитрий Карпов, основатель клуба Академии пляжного волейбола BVC, занял первое место в номинации "Точка старта". Всего из Санкт-Петербурга было подано 218 заявок для участия в третьем сезоне конкурса. Об этом 8 июня 2023 года рассказали организаторы конкурса.

- Такие замечательные конкурсы, как "Ты в игре", способствуют и популяризации спорта, и вовлечению россиян в активный образ жизни. Я очень рад, что эти изменения происходят благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни". Все проекты, которые принимали участие в конкурсе и победили в своих номинациях, безусловно внесут огромный вклад в достижение поставленной президентом цели, — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Волейбольный клуб-победитель из Петербурга существует уже более 10 лет. Здесь обучаются взрослые и дети от пяти лет. Предусмотрена система аттестации по теории, практике и общей физической подготовке. За время существования проекта было проведено более 20 тысяч тренировок, турниров и мастер-классов, а также организовано более 50 выездов в разные страны мира.

- Пляжный волейбол дает заряд энергии и позволяет вырваться из повседневной рутины. Это не одиночный вид спорта — и здесь у многих возникают сложности. Благодаря академии, можно не думать о том, где искать напарника, как научиться играть. Мы работаем с учениками по запатентованной системе, которая основывается на конкретных целях и позволяет реально оценить достижения каждого на разных этапах обучения. Кроме того, пляжный волейбол многофункционален: как показывает практика, полученные навыки можно перенести и использовать в повседневной жизни, — делится автор проекта Дмитрий Карпов.

В 2022 году академия принимала участие в подготовке команды юношей к первенству России по пляжному волейболу, и ребята стали серебряными призерами соревнований. Кроме того, совместно с Академией BVC было построено два уличных центра на берегу Финского залива, а также крытый пляжный центр с восемью площадками для занятий с подогреваемым песком.