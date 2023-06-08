«К собаке привязался ребенок»: Петербурженка хочет отсудить 13-летнего чихуахуа, отданного на передержку в семью подруги

Собаку породы чихуахуа зовут Зибердольчевита Янита Пэйс. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд Петербурга разбирается в споре двух женщин о собаке. В инстанцию обратилась девушка, которая рассказала, что в январе прошлого года отдала свою чихуахуа на передержку знакомой, потому что не могла взять ее с собой в другую страну. Но, когда пришло время возвращать животное, ее подруга отказалась это делать.

- Собаку породы чихуахуа зовут Зибердольчевита Янита Пэйс. Она родилась в 2011 году и по всем документам принадлежит заявительнице. Это подтверждается картой чипирования и информацией в паспорте собаки, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Находясь за пределами страны, хозяйка питомца отправляла деньги на корм и постоянно интересовалась делами любимицы. Когда она потребовала вернуть чихуахуа, знакомая сообщила, что они вместе с Зибой находятся в Финляндии и пока не планируют возвращаться. Позже она вовсе отказалась передавать животное, потому что ребенок привязался к собаке.

Хозяйка питомца просила суд вернуть Зибердольчевиту и взыскать моральную компенсацию – 45 тысяч рублей. Однако судья отправила ее в районный суд, потому что в заявлении есть требование неимущественного характера. Разбирательства будут продолжаться в другой инстанции.