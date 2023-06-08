Пес Изюм вышел на работу в туристическую службу в Петербурге

Пес Изюм заступил на дежурство в центре Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ставший уже знаменитым талисман туристической службы Санкт-Петербурга пес по кличке Изюм вышел на работу. Жители и гости города познакомились с собакой породы акита-ину еще в прошлом году и буквально влюбились с него. Теперь же 8 июня 2023 года Изюм, полное имя которого Вакай-Изаму, снова заступил на дежурство вместе со своей хозяйкой, чтобы помогать туристам ориентироваться в городе. Об этом рассказали в Смольном.

- В прошлом году некоторые туристы и горожане специально приезжали в те локации, где дежурил четвероногий помощник со своей хозяйкой Кристиной. Волонтеры рассказали о гостье из Сургута, которая проделала долгий путь в Петербург ради встречи с Изюмом, - сообщили в комитете по туризму.

Изюм случайно оказался на этой службе. Однажды его взяла с собой хозяйка, волонтер проекта. Пес отлично вписался в компанию и с тех пор стал дежурить каждый лень.

Туристический проект - является волонтерским движением, который работает в Петербурге с 2006 года. Активисты дежурят в туристических местах и отвечают гостям на вопросы о городе и событиях, рассказывают об общественном транспорте и расположении социально значимых объектов, раздают карты и буклеты.