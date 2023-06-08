Лимитированный «Подорожник» к 320-летию Петербурга поступит в продажу 9 июня

Проездные с новым дизайном появятся в кассах с 9 июня. Фото: Пресс-служба Смольного

В этом году Петербургу исполнилось 320 лет. В честь этого праздника в Северной столице с 9 июня начнут продавать «Подорожники» с новым дизайном. В этот раз купить красивый проездной смогут все желающие, потому что тираж достигнет 50 тысяч штук, что в 10 раз больше обычных поступлений.

- Выпуск серии также приурочен ко Дню Рождения Петра Первого - 9 июня, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Из-за празднования 320-летия города в Петербурге будут выпускать несколько лимитированных серий «Подорожников». Новые проездные поступят в продажу постепенно в течение всего года. Первая серия появилась в кассах на прошлой неделе – 27 мая, в День рождения Петербурга. Но проездные раскупили моментально. Обновить свои карты успели только самые шустрые.

Купить новые «Подорожники» можно во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».