«У нас есть более важные проблемы»: В Карелии разваливается мост из фильма «Любовь и голуби», но ремонтировать его некому

Фото: кадр из фильма / vk.com/mdgonline

Любовь и ненависть в Пиндушах

Самая известная достопримечательность маленького рабочего поселка Пиндуши в Медвежьегорском районе Карелии вот-вот разрушится. От деревянного моста через Онежское озеро к острову Заяц, фигурировавшему в легендарном советском фильме «Любовь и голуби», остался один остов. А еще в 1984-ом на переправе главные герои киношедевра Владимира Меньшова - Василий и дядя Митя - прятались от своих жен с бидоном пенного, выпивали и обсуждали причуды жизни и отношения между мужчинами и женщинами.

- Конечно, где ж ему быть-то, как не здесь? – выследила тогда Василия супруга Надежда.

- Да дай мне хотя бы пару кружочек, вкус чтоб не забыть! – пожаловался в ответ муж.

Раньше мост использовали как причал. Это видно и в фильме "Любовь и голуби". Фото: кадр из фильма

Спустя почти 40 лет после съемок советского хита на мост ходят разве что любители острых ощущений. Уцелевшие бревна в основании переправы едва держатся, их вот-вот размоет. Каждый такой отрезок соединяют пять-шесть досок, держащихся друг с другом на добром слове.

- Если там и идти, то осторожно и за руку с другом, - посоветовала spb.kp.ru местная жительница Вера. – Остров Заяц сейчас заброшен. Но он очень нужен нам для рыбалки, отдыха. Там уточки плавают. Туда продолжают ходить и в зимнее, и летнее время. А мост? Да бог с ним уже. Я бы оставила его в таком состоянии. Для психологической разгрузки, чтобы люди преодолевали страхи.

Но не все жители Медвежьегорского района разделяют мнение женщины. В районных группах в соцсетях возмущаются бездействием властей и с теплотой вспоминают детские игры на мосту и прятки от съемочной бригады культового фильма – это было событием вселенского масштаба для местных.

Зимой и летом одним цветом. В таком состоянии мост видят не первый год. Местами вместо досок используют даже двери. Фото: vk.com/mdgonline

- В 1997 году на мост спокойно заезжал автомобиль. А теперь стыдно смотреть на него, - сетует один из коренных жителей Пиндушей Дмитрий.

Но не одними воспоминаниями о фильме живет поселок. Раньше мост контролировала Ремонтно-эксплуатационная база (РЭБ). На предприятии строили небольшие рыболовецкие суда, а также спортивные яхты и суда для плавания в ледовых условиях. Мост использовали как пристань. А на острове Заяц было общежитие для рабочих и моряков. Сейчас на окраинах остались полуразрушенные постройки.

А тот ли мост?

В министерстве культуры Карелии заявили редакции «КП», что не могут прокомментировать судьбу моста, потому что «он не касается ведомства». В отделе по развитию туризма в Министерстве экономического развития тоже растерялись. Сами жители Пиндушей хотели бы видеть на месте туристический маршрут. Сейчас к поселку внезапно начали присматриваться риелторы. На берегу уже продают два участка на 10 и 11 соток за 790 тысяч рублей. В объявлениях хвастаются разве что тишиной, Онежским озером, остальной природой да инфраструктурой в поселке: магазином, заправкой в семи минутах езды, школой, детсадом, домом культуры. И, внимание, яхт-клубом.

- Конечно, никакого яхт-клуба у нас нет, - рассмеялся в разговоре с spb.kp.ru глава Пиндушского городского поселения Сергей Гордеев. – Там есть бетонная пристань с моторными лодками рыбаков и дачников. На острове честно ничего нет, только разрушенные дома и пара дачных участков.

Пройти по переправе - испытание не из легких. Фото: СОЦСЕТИ

Руководитель администрации и рад бы привлечь в поселок туристов, но одним ремонтом моста этого не добьешься. Да и нет возможностей и денег на реконструкцию.

- У нас есть более важные проблемы. Надо ремонтировать дороги, расселять аварийное жилье, - подчеркивает Гордеев. – А на мост теперь повесим табличку, что выходить туда запрещено, потому что он опасен, а глубина воды на участке до пяти метров. Переправу не отремонтировать. Нужно строить новую. А это от 20 до 30 миллионов рублей. Мы не можем выделить деньги, потому что мост нам не принадлежит. Это имущество разорившейся РЭБ. А если мы потратим деньги, то это будет нецелевое использование бюджета. В перспективе – статья об уголовном деле. Давайте лучше с помощью огласки мы привлечем к нам инвесторов!

Кроме этого чиновники из Пиндушей вообще не уверены, что этот ветхий мост из фильма Меньшова.

- Насколько мне известно, старая переправа развалилась еще в начале 90-х. Рядом построили новый деревянный мост. Так что в ней уже может не быть культурной ценности, - парирует глава поселка.

А вот и та самая голубятня из фильма. В восьми километрах от Пиндушей. Она в полном порядке. Фото: vk.com/id29373644 / Людмила Левашева

А в это время

Примерно в восьми километрах от поселка, на Нижней улице в Медвежьегорске есть другая достопримечательность, связанная с фильмом. Это дом семьи главного героя Василия и его голубятня. Их реконструировали, и теперь туда приезжают толпы туристов. Можно даже купить магнитик с персонажами Меньшова.

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