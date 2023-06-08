Биолог Павел Глазков предупредил петербуржцев о нашествии комаров. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Что можно представить при слове «лето»? Скорее всего, отдых и теплые вечера с друзьями. А также ежегодные летние гости – комары. В этом году, как сообщил spb.kp.ru биолог и основатель телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, в регион они пришли особенно рано и массово. А помогли им в этом погодные условия уже ушедших сезонов.

– Первое большое нашествие я заметил дней десять назад в ельнике. В этом году у них особенно крупный «выплод». Для этого были созданы абсолютно все условия: отложенные самками яйца не промерзли – зима была снежная, а под белым покрывалом всегда теплее. Весна оказалась влажной, – отметил специалист в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

И, как оказалось, это тоже сыграло насекомым на руку: отложенные «плотики» из яиц, в каждом из которых от 50 до 100 штук, за неделю-две дозрели и превратились в личинок. Сейчас они достигли взрослого состояния. И заедают, и закусывают, каждого появившегося в их поле зрения грибника или решившего просто погулять по лесу человека.

Но переживать, говорит специалист, не о чем. В Ленинградской области существует около 40 видов комаров, непосредственно в Петербурге – 35. Но ни один из них не является переносчиком опасных заболеваний, в том числе – малярии. Объяснение тому есть вполне логичное – нет природного очага. Тем не менее, укусы самого распространенного комара-пискуна могут вызвать аллергию. Поэтому при себе лучше иметь репеллент и противоаллергическое лекарство.