Новые специальности, приоритеты зачисления и больше бюджетных мест: Что изменилось в приемной кампании ГУАП в 2023 году

Что изменилось в приемной кампании ГУАП в 2023 году. Фото: пресс-служба ГУАП.

Пока остальные петербуржцы радуются началу лета, выпускники школ сдают ЕГЭ и готовятся к важному этапу в жизни - поступлению в вуз. Среди десятков городских университетов выделяется Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Созданный в начале сложных сороковых годов прошлого века, вуз по сей день сохраняет репутацию серьезного технического университета, готовящего высококлассных специалистов для отечественной промышленности. Какой будет приемная кампания в 2023 году? Что изменилось и чего ждать абитуриентам, поступающим в один из лучших вузов страны? На все эти вопросы ответил проректор по учебной деятельности ГУАП Валерий Матьяш.

Проректор по учебной деятельности ГУАП Валерий Матьяш. Фото: пресс-служба ГУАП.

- Каждый год в правилах приемной кампании что-то меняют. Какие особенности можно выделить в 2023-м?

- Смотрите: с этого года в стране начинает действовать новая практика - приоритеты зачисления. Это означает, что каждый поступающий в своем заявлении может указать только 5 направлений подготовки, куда он хочет поступить, расставив их в порядке приоритета. Дальше все зависит от конкурса на выбранное место: если человек проходит по первому приоритету, то по нему и зачисляется. Если нет, то рассматривается второй, и так далее. Кроме того, в этом году установили единые даты при поступлении на очную, заочную и вечернюю формы обучения. В результате времени на раздумья у поступающих меньше. Также теперь необходимо указать сразу все формы обучения, на которых абитуриенты готовы учиться.

- А чем хороша система приоритетов для самих ребят?

- Тут все просто: больше удобства и меньше нервов. В прошлые годы тем поступающим, у кого баллы были «близко к границе» зачисления, нужно было успеть переложить свой оригинал аттестата с одной специальности на другую. Теперь вуз сам будет отслеживать, по какому приоритету, то есть на какое направление поступающий может быть зачислен, и зачислит его по наивысшему из них.

- Вы упомянули, что поступающий может указать 5 направлений, а раньше можно было указать 10 направлений подготовки. Это правильная мера или обрезание возможностей?

- Действительно, раньше вузы могли устанавливать до 10 специальностей для одновременного участия в конкурсе, но делали так немногие. Например, в ГУАП в 2022 году их было как раз 5. Так что для нас ничего не поменялось. Если честно, я слабо себе представляю отличника, который настолько не может определить направление, что ему нужно все 10 вариантов. Скорее, это был выбор троечников, у которых главный принцип «где бы ни учиться, лишь бы поступить!».

Фото: пресс-служба ГУАП.

- Пару лет назад президент поручил обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию. Как обстоят дела у ГУАП с бюджетными местами?

- Прекрасно! В этом году мы увеличили контрольные цифры приема на 1-й курс бакалавриата / специалитета почти на 100 бюджетных мест. Всего их, кстати, 2273. Также информация для желающих совмещать учебу с работой: у нас выросло количество специальностей на очно-заочной форме обучения.Так что можно рассмотреть и такой вариант.

- А куда нынче стремится молодежь? Какие направления в вузе самые востребованные?

- Как правило, у нас всегда высокий конкурс на компьютерные специальности и все, что связано с ИТ-технологиями. Также сейчас мы открываем набор на новые направления «Биотехнология» и «Природообустройство и водопользование» из-за большого спроса на специалистов в этихсферах. Традиционно в ГУАП самый высокий конкурс среди технических вузов Петербурга. В 2022-м на одно бюджетное место в ГУАП было 32,37 заявления. Думаю, в этот раз он будет не ниже.

- Наверняка каждый год вас буквально засыпают вопросами абитуриенты. Как университет объясняет молодежи все детали приемной кампании?

- О да, и для этого мы реализуем проект «Час с приемной комиссией». Это встречи, которые проводятся в прямом эфире. Они разделены на несколько выпусков, каждый из которых рассказывает о разных этапах приемной кампании. Во время эфира можно задать все интересующие вопросы и получить ответ из первых уст. Этот формат отлично себя показывает уже не первый год.

Фото: пресс-служба ГУАП.

- А правда, что помещение вашей приемной комиссии похоже на настоящий космический корабль?

- Абсолютно верно! Мы выбрали такой дизайн, чтобы напомнить студентам и посетителям об уникальности нашего университета. Внутри все ассоциируется с космическим летательным аппаратом: светильники особой формы, окно с космическим видом, микросхемы и цвет стен - все это создает удивительную атмосферу космоса. В результате посещение приемной комиссии превращается в настоящее путешествие к звездам, которое запоминается и дарит мотивацию получать знания и навыки в области космического и авиационного приборостроения.

КОНКРЕТНО

Посмотреть календарь приемной кампании ГУАП можно по ссылке. Реклама.