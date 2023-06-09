«Индекс борща» вырос в Петербурге на 13 рублей за месяц

Больше всего подорожала капуста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Цены на продукты, которые используются для приготовления борща, выросли в Петербурге за месяц. В июне индекс борща изменился на 13 рублей и составил 123 рубля 51 копейку. Но стоимость бордового супа в Северной столице все равно осталась низкой по сравнению со средними по России. Продуктовый набор для первого блюда в среднем обходится россиянам за 182 рубля 85 копеек.

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу. Цена рассчитана на семью из четырех человек, - рассказали создатели проекта «Индекс борща», информационным партнером которого выступает «Комсомольская правда».

Цена на продуктовый набор для традиционного борща выросла из-за роста стоимости некоторых ингредиентов. Так, например, картофель и морковь подорожали на два рубля, а капуста сразу на семь рублей. Стоимость главного продукта, курицы, увеличилась почти на четыре рубля. Дешевле стала лишь сметана: ее цена упала на три рубля.