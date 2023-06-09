Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал жару до 27 градусов с 12 июня

12 июня в Петербурге будет 23 градуса тепла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице наступит лето. По его словам, потепление ожидается уже на выходных: антициклон принесет солнце, осадков не будет. Но летняя погода наступит в городе лишь на следующей неделе. Больше всего не повезло жителям Ленобласти: там в ближайшее время ожидаются заморозки.

- В субботу местами, в воскресенье в большинстве районов, в понедельник на востоке области будут заморозки, а у водоемов теплее: от пяти до семи градусов. Ночи становятся все короче, поэтому заморозки непродолжительно могут наблюдаться, - рассказал синоптик в своем телеграм-канале.

В понедельник, 12 июня, в Петербурге воздух прогреется до 21-23 градусов. На следующей неделе продолжится влияние антициклона, так что в город наконец-то придет жара: температура воздуха поднимется до 22-27 градусов тепла.