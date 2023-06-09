Tele2 предложила петербуржцам интернет на даче за полцены. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 объявляет особые условия подключения к Skylink – услуге мобильного интернета в сетях LTE-450. Новые пользователи в Петербурге и Ленинградской области в течение 3 месяцев смогут пользоваться скоростным доступом в интернет с 50% скидкой.

До 15 августа 2023 года в рамках специального предложения новым клиентам Skylink при подключении к тарифам Skylink XL и Skylink L предоставляется скидка 50% на абонентскую плату в течение 3 месяцев. Можно оформить SIM-карту на сайте или бесплатно вызвать специалиста на дом.

Skylink – это торговая марка, под которой предоставляются услуги доступа к беспроводному интернету на сети Tele2, в том числе в диапазоне LTE на уникальной частоте 450 МГц. Это позволяет обеспечивать качественный сигнал в самых удаленных районах: деревнях, СНТ, коттеджных поселках и даже в лесу. Услугами Skylink можно пользоваться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Новгородской и Тверской областях, в Москве и Московской области.

Наиболее востребованным среди новых пользователей является тариф Skylink XL — тариф с большим пакетом ГБ без ограничения скорости. Такой тариф идеально подойдет тем, кому всегда необходим быстрый интернет — например, для работы с большими файлами или онлайн-игр. Абонентская плата составляет 1350 рублей в месяц. На втором месте по популярности – тариф Skylink L, в который включены 40 Гб интернет-трафика за 750 рублей в месяц.

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