Удобно и выгодно: почему новую квартиру лучше покупать летом. Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Когда собираешься покупать собственное жилье, нужно не только взвесить все "за" и "против" и учесть множество нюансов, но и выбрать подходящее для покупки время. И, судя по всему, оптимальный момент настал: мы нашли несколько весомых причин решать квартирный вопрос этим летом.

УДАЧНОЕ ВРЕМЯ

Конечно, покупая квартиру, ориентироваться надо не на сезон, а на свои потребности: неважно, зима или лето за окном, главное, чтобы вариант вас устраивал. И все-таки летом решать квартирный вопрос гораздо приятнее - пробок на дорогах тоже, погода радует. Не надо по утрам собирать ребенка в школу, а вечером возить на кружки и секции. Появляется больше времени. А когда нет спешки и суеты, то и вероятность что-нибудь упустить, ошибиться в выборе меньше. Да и конкурентов меньше - многие потенциальные покупатели уезжают на дачи, в отпуска и просто откладывают решение жилищного вопроса на осень.

ХОРОШИЕ СКИДКИ

Еще один плюс приобретения квартиры летом - возможность сэкономить. Дело в том, что уже после майских праздников ощущается некоторый отток клиентов, а в летние месяцы покупателей становится еще меньше. Чтобы поддержать продажи и привлечь покупателей, застройщики предлагают скидки, разрабатывают различные спецпредложения. Например, Группа Аквилон в июне запустила сразу несколько акций. Покупатели квартир в жилых комплексах "Аквилон ZALIVE-1", "FoRest Аквилон-2", "Аквилон Stories-1", "Аквилон Leaves-1" могут на выбор либо получить скидку в размере 10%, либо отделку в подарок. В ЖК "Аквилон Stories-2" при покупке квартиры можно выбрать отделку за полцены или скидку 5%.

Кстати, летом с выгодой можно купить не только жилье, но и коммерческие помещения - это отличная возможность удачно вложить деньги. Так, скидка на "коммерцию" в жилых комплексах "FoRest Аквилон -2" и "Аквилон ZALIVE", а также в БЦ "Аквилон LINKS" составляет 7%, а в комплексах "ARTквартал.Аквилон", "4YOU" и "Q-мир" - 9%.

ЖК «Аквилон ZALIVE». Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА

На рынке сейчас представлено большое количество льготных ипотечных программ для разных категорий покупателей. Кроме того, можно успеть взять ипотечный кредит в рамках программ с субсидированной ставкой. В настоящее время застройщики дополнительно субсидируют ставку по программам с государственной поддержкой, опуская ее до минимума. Поэтому есть возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Собственная субсидированная программа есть у Группы Аквилон: за счёт небольшого удорожания стоимости квартиры клиенты первое время будут платит минимальный процент. По семейной ипотеке он составит 0,01% при первоначальном взносе 15% и сроке кредита до 30 лет. Предложение распространяется на жилые комплексы "Аквилон Leaves-1", "Аквилон Leaves-2", "Аквилон ZALIVE-1", "Аквилон ZALIVE-2", "Аквилон Stories-1", "Аквилон Stories-2", "FoRest Akvilon-2" и действует до 30 июня. Причем, покупателям не нужно тратить время на заполнение документов, этим занимается ипотечный брокер компании.

Еще одна возможность сэкономить - Группа Аквилон компенсирует клиенту проценты по кредиту на покупку квартиры в своих строящихся жилых комплексах на срок от 1 года до 3 лет. Например, при программе на три года и покупке студии в ЖК «Аквилон Stories-2», используя госпрограмму льготной ипотеки, ежемесячный платёж будет всего — 2 700 руб., что в десять раз дешевле, чем условия при обычной ипотечной программе. Акция действует до конца июня и на все строящиеся ЖК Группы Аквилон.

ЖК «Аквилон Leaves-2». Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ПРОГУЛКА ПО РАЙОНУ

Летом на улице тепло и долго не темнеет, поэтому можно спокойно проехать по различным жилым комплексам в разных районах, посмотреть их, оценить окружение, ход строительства и представить, где бы вам больше хотелось жить. Это можно сделать и вечером после работы. Для покупателей квартир в жилых комплексах Группы Аквилон летние просмотры больше напоминают прогулку, ведь все объекты компании расположены в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью, рядом со многими домами есть парки и большие зеленые зоны. Кроме того, в каждом ЖК имеется собственная инфраструктура. В готовых комплексах - "ARTквартал.Аквилон", "Аквилон "Q-мир" - её можно осмотреть - зайти в магазинчики на первых этажах, отдохнуть в зонах отдыха. Можно даже прикинуть, сколько минут понадобится, чтобы дойти от двери дома до школы или детского сада во дворе.

ЦЕНОВОЕ ЗАТИШЬЕ

В начале 2023 года многие покупатели жилья ожидали снижения цен, но так и не дождались. Эксперты говорят не о снижении, а о коррекции стоимости квадратного метра в пределах 2-4% и то в зависимости от объекта и его местоположения. В хороших районах квартиры дешеветь точно не будут. Тем более у каждого застройщика своя финансовая модель, проектное финансирование. Ожидать, что девелоперы начнут массово снижать цены точно не стоит.

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