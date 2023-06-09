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Петербургская стройка9 июня 2023 12:30

Удобно и выгодно: почему новую квартиру лучше покупать летом

Именно сейчас это можно сделать без суеты, спешки и, что самое главное, с хорошими скидками
Оксана НИКУЛИНА
Удобно и выгодно: почему новую квартиру лучше покупать летом. Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Удобно и выгодно: почему новую квартиру лучше покупать летом. Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Когда собираешься покупать собственное жилье, нужно не только взвесить все "за" и "против" и учесть множество нюансов, но и выбрать подходящее для покупки время. И, судя по всему, оптимальный момент настал: мы нашли несколько весомых причин решать квартирный вопрос этим летом.

УДАЧНОЕ ВРЕМЯ

Конечно, покупая квартиру, ориентироваться надо не на сезон, а на свои потребности: неважно, зима или лето за окном, главное, чтобы вариант вас устраивал. И все-таки летом решать квартирный вопрос гораздо приятнее - пробок на дорогах тоже, погода радует. Не надо по утрам собирать ребенка в школу, а вечером возить на кружки и секции. Появляется больше времени. А когда нет спешки и суеты, то и вероятность что-нибудь упустить, ошибиться в выборе меньше. Да и конкурентов меньше - многие потенциальные покупатели уезжают на дачи, в отпуска и просто откладывают решение жилищного вопроса на осень.

ХОРОШИЕ СКИДКИ

Еще один плюс приобретения квартиры летом - возможность сэкономить. Дело в том, что уже после майских праздников ощущается некоторый отток клиентов, а в летние месяцы покупателей становится еще меньше. Чтобы поддержать продажи и привлечь покупателей, застройщики предлагают скидки, разрабатывают различные спецпредложения. Например, Группа Аквилон в июне запустила сразу несколько акций. Покупатели квартир в жилых комплексах "Аквилон ZALIVE-1", "FoRest Аквилон-2", "Аквилон Stories-1", "Аквилон Leaves-1" могут на выбор либо получить скидку в размере 10%, либо отделку в подарок. В ЖК "Аквилон Stories-2" при покупке квартиры можно выбрать отделку за полцены или скидку 5%.

Кстати, летом с выгодой можно купить не только жилье, но и коммерческие помещения - это отличная возможность удачно вложить деньги. Так, скидка на "коммерцию" в жилых комплексах "FoRest Аквилон -2" и "Аквилон ZALIVE", а также в БЦ "Аквилон LINKS" составляет 7%, а в комплексах "ARTквартал.Аквилон", "4YOU" и "Q-мир" - 9%.

ЖК «Аквилон ZALIVE». Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ЖК «Аквилон ZALIVE». Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА

На рынке сейчас представлено большое количество льготных ипотечных программ для разных категорий покупателей. Кроме того, можно успеть взять ипотечный кредит в рамках программ с субсидированной ставкой. В настоящее время застройщики дополнительно субсидируют ставку по программам с государственной поддержкой, опуская ее до минимума. Поэтому есть возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Собственная субсидированная программа есть у Группы Аквилон: за счёт небольшого удорожания стоимости квартиры клиенты первое время будут платит минимальный процент. По семейной ипотеке он составит 0,01% при первоначальном взносе 15% и сроке кредита до 30 лет. Предложение распространяется на жилые комплексы "Аквилон Leaves-1", "Аквилон Leaves-2", "Аквилон ZALIVE-1", "Аквилон ZALIVE-2", "Аквилон Stories-1", "Аквилон Stories-2", "FoRest Akvilon-2" и действует до 30 июня. Причем, покупателям не нужно тратить время на заполнение документов, этим занимается ипотечный брокер компании.

Еще одна возможность сэкономить - Группа Аквилон компенсирует клиенту проценты по кредиту на покупку квартиры в своих строящихся жилых комплексах на срок от 1 года до 3 лет. Например, при программе на три года и покупке студии в ЖК «Аквилон Stories-2», используя госпрограмму льготной ипотеки, ежемесячный платёж будет всего — 2 700 руб., что в десять раз дешевле, чем условия при обычной ипотечной программе. Акция действует до конца июня и на все строящиеся ЖК Группы Аквилон.

ЖК «Аквилон Leaves-2». Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ЖК «Аквилон Leaves-2». Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ПРОГУЛКА ПО РАЙОНУ

Летом на улице тепло и долго не темнеет, поэтому можно спокойно проехать по различным жилым комплексам в разных районах, посмотреть их, оценить окружение, ход строительства и представить, где бы вам больше хотелось жить. Это можно сделать и вечером после работы. Для покупателей квартир в жилых комплексах Группы Аквилон летние просмотры больше напоминают прогулку, ведь все объекты компании расположены в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью, рядом со многими домами есть парки и большие зеленые зоны. Кроме того, в каждом ЖК имеется собственная инфраструктура. В готовых комплексах - "ARTквартал.Аквилон", "Аквилон "Q-мир" - её можно осмотреть - зайти в магазинчики на первых этажах, отдохнуть в зонах отдыха. Можно даже прикинуть, сколько минут понадобится, чтобы дойти от двери дома до школы или детского сада во дворе.

ЦЕНОВОЕ ЗАТИШЬЕ

В начале 2023 года многие покупатели жилья ожидали снижения цен, но так и не дождались. Эксперты говорят не о снижении, а о коррекции стоимости квадратного метра в пределах 2-4% и то в зависимости от объекта и его местоположения. В хороших районах квартиры дешеветь точно не будут. Тем более у каждого застройщика своя финансовая модель, проектное финансирование. Ожидать, что девелоперы начнут массово снижать цены точно не стоит.

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БИЗНЕС-ПРЕСС