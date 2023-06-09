Диалог культур, важность языка и «народная дипломатия»: О чем говорили на конференции «Все мы братья» в Петербурге

О чем говорили на конференции «Все мы братья» в Петербурге. Фото: пресс-служба РСТИ.

31 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». В нем наша страна обозначена, как «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, сплотившая русский и другие народы». Смысл и значение этого исторического документа, а также контакты и сотрудничество России с соседями обсуждали 6 июня в Петербурге на международной научно-практической конференции «Все мы братья» . Мероприятие организовало Межрегиональное Общественное Патриотическое Движение (МОПД) «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» и Всероссийский патриотический проект (ВПП) «Земля Героев». Рассказываем самые интересные детали дискуссии.

РАЗГОВОР В ТРУДНЫЙ ЧАС

Первое, что бросалось в глаза на собрании единомышленников и патриотов - большое количество участников из братских стран. За круглым столом собрались представители сразу нескольких культур и конфессий - представители Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Ливана. Перед началом дискуссии сопредседатель проекта «Земля Героев» Дмитрий Пахомов зачитал приветствие от председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадия Семигина. Также слова поддержки прислали из Министерства иностранных дел России, Федерального агентства «Россотрудничество» и Московской городской думы. В начале конференции к публике обратился также председатель совета МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин.

- Цели нашего движения полностью совпадают с сутью указа президента «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», - отметил Федор Туркин. - Если вся страна также не будет стремиться к достижению этих целей, то не будет и государства. В истории уже были примеры, когда великая и многонациональная Российская империя, а потом и СССР, распались из-за ряда внутренних и внешних причин. Сейчас мы живем в непростые времена. Современная Россия и ее соседи снова находятся под ударом со стороны коллективного Запада и нам всем нужно это очень четко осознавать.

СЕМЬЯ НАЦИЙ

Не секрет, что Россия продолжает плодотворное общение и взаимодействие с многими странами бывшего СССР. Между государствами идет активная торговля, а их жители приезжают друг к другу в гости: одни на отдых, а другие на работу. Поэтому одной из центральных тем конференции стал вопрос взаимопонимания и согласия между народами России и приезжими гостями.

- Сейчас общее количество иностранных рабочих в России составляет 2,5 миллионов человек, - рассказал Председатель комиссии по миграционной политике совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. - В нашей истории всегда стоял какой-нибудь национальный вопрос: еврейский, немецкий, кавказский. Сегодня мы должны делать все для того, чтобы подобные вопросы решались максимально продуктивно и мирно. Мы собрались здесь чтобы подумать о том, как избежать возможных недопонимания и конфликтов в наши дни.

Так совпало, что конференция проходила в день рождения великого поэта Александра Пушкина. Неудивительно, что среди множества оригинальных проектов и смелых предложений красной линией проходила мысль, что приезжающим жить и работать в Россию, необходимо знать русский язык. Не менее жарко обсуждали также опасность вовлечения мигрантов в террористические ячейки. Предложениями о решении этой острой проблемы поделился знаменитый политик, писатель и публицист Николай Стариков.

- Как показывает история, люди с твердым религиозным стержнем и сформированными убеждениями гораздо реже поддаются тлетворному влиянию террористов и внушению злодеев. - заявил Николай Стариков. - Гораздо проще одурманить пустоголовых и потерянных. В качестве профилактики я бы предложил разработать брошюру для мигрантов, где говорят о том, что сегодня в стране высок риск терроризма и если кто-то просит вас передать или положить странный пакет за 5 тысяч рублей, то вы рискуете совершить великий грех и сесть в тюрьму. Что касается более мелких бытовых конфликтов, то стоит отметить, что уважение к чужой культуре идет из ее понимания. Поэтому приезжим так важно знать русский язык, чтобы не жить в чужой стране в своем маленьком пузыре. Я хочу поблагодарить организаторов этой встречи за то, что они раньше многих других занимаются этими вопросами.

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Особую роль в развитии отношений в постсоветском пространстве играет «народная дипломатия». МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» и ВПП «Земля Героев» вместе продвигают перспективный проект «Все мы братья». Одна из главных составляющих проекта - социальная интеграция, а также культурно-общественное и религиозное просвещение рабочих, прибывших в Россию из стран Центральной Азии.

- Россия - это страна-цивилизация, - пояснил Дмитрий Пахомов - Мы несем ответственность не только за себя, но и за культурное пространство вокруг. Наш враг воспринимает страны бывшего СССР как одно целое. Поэтому нам важно налаживать процессы сотрудничества. Отрадно, что сейчас к многим пришло осознание, что работать над этим надо системно - на уровне бизнеса, регионов и всей страны.

За живой и увлекательной беседой время встречи прошло незаметно. В конце участники подытожили диалог краткими выводами. Первый - необходимо продолжать работу «в поле» и на местах помогать строить добрые отношения между народами. Второй - важно активно взаимодействовать с государственными, религиозными и образовательными структурами на разных уровнях и предлагать им свои идеи и помощь.