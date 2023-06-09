Фотозона с ретро-коврами и 54-метровый шкаф: На Малой Конюшенной улице открылись Книжные аллеи

Для петербуржцев подготовили развлекательную программу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ежегодные Книжные аллеи стартовали в Петербурге 9 июня. Посетить обновленное общественное пространство можно на Малой Конюшенной улице. В этот раз там воссоздали атмосферу советских времен, ведь СССР был самой читающей страной мира.
На Малой Конюшенной продают книги.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Петербуржцев всегда отличала любовь к чтению. Три года назад наш город был признан самым читающим регионом России. Такие наши проекты, как Книжный салон и Книжные аллеи, подтверждают репутацию Петербурга как города книгочеев и книголюбов, - отметил губернатор Александр Беглов.
Книжные аллеи будут работать до 10 сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Главный арт-объект, 54-метровый уличный книжный шкаф, вмещает в себя несколько стеллажей. Он стал новинкой этого года. Еще одно нововведение – логотип Книжных аллей, который перекликается с эмблемой предприятия «Ленкнига».
На сцене для петербуржцев выступили артисты.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Для петербуржцев и гостей города подготовили фотозону с коврами, ретроприемниками и другими советскими вещами.
Напомним, Книжные аллеи проходят ежегодно с 2015 года. В этот раз они будут работать ежедневно до 10 сентября – с 10 утра до 22 часов вечера.
Для любителей книг подготовили развлекательную программу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА