Дорогие поездки, но проверенные водители: Главные плюсы и риски закона о реформе сферы такси в Петербурге

Реформы встроятся в сферу такси с 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Петербурга всерьез взялись за таксистов. В первом чтении принят законопроект о единых стандартах работы такси в городе. Документ намерены подгонять под федеральный закон. Согласно нему, городским властям нужно будет создать три реестра: легковых такси, перевозчиков (водителей) и служб заказа (в том числе агрегаторов). Причастным к таксоперевозкам дадут право оказывать услуги на пять лет, в идеале законом утвердится еще и цветовая гамма всех такси – белый кузов с желтой полосой. А в аэропорте и на вокзалах планируется оборудовать специальные накопительные площадки для такси, чтобы бомбилы не могли зазывать к себе пассажиров за их границами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ГЛАВЕ ЗАКОНА

Как заявил в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) депутат Денис Четырбок, Петербургу до 1 сентября необходимо определиться со своим решением, поэтому на извозчиков и посыпались корректировки. По наблюдениям Четырбока, порядок давно напрашивался в эту сферу.

- Можно критиковать этот документ за, может быть, где-то излишнюю жесткость, но я считаю, что этот документ уже даже запоздал, потому что порядок в этой сфере надо было наводить уже достаточно давно. Концептуальные основы федеральной инициативы – конечно, безопасность пассажиров. Очень много было трагических случаев в 2017-2018 годах, в преддверии Чемпионата мира и во время его проведения. Погибали прохожие, на которых наезжали таксисты, погибали и травмировались пассажиры. Выяснялось, что никаких страховых документов у водителей не было, техническая исправность машин оставляла желать лучшего. Это был целый букет проблем, с которыми власть действительно должна была разбираться, - заявил депутат.

Вместе с изменениями в сфере такси должен быть рост и в сфере общественного транспорта, говорят депутаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, подметил Денис Четырбок, относительный порядок царит в категории бизнес-перевозок. Элитные такси работают по собственным высоким стандартам, и жалоб на них практически не наблюдается.

Контроль за правилами, которые обязаны соблюдать таксисты, уверен Четырбок, и понесет новый законопроект. Он запретит водителям ездить усталыми, на неисправном транспорте, со страховкой, не покрывающей возможные несчастные случаи. Депутат согласился, что это приведет к удорожанию услуг такси, но призвал не загадывать раньше времени, насколько сильно вырастут цены в действительности. В ногу с изменениями в сфере такси нужно шагать и сфере общественного транспорта, говорит парламентарий.

- Надо развивать и городской общественный транспорт: добиваться того, чтобы он ходил, во-первых, по расписанию, во-вторых, чтобы маршрутизация была удобна. Потому что в каких-то моментах, если есть выделенная полоса в том же самом юго-западе, на трамвае быстрее добраться из точки А в точку Б, чем на той же самой машине, - рассуждает Четырбок.

Законопроект непременно будут дорабатывать. Сейчас в нем не учтен, к примеру, вопрос аттестации водителей на знание города. В Заксобрании считают, что таксисты должны иметь хотя бы базовый набор знаний про основные магистрали, вокзалы, аэропорт.

ЖДЕМ МАШИНУ И ПОДОРОЖАНИЕ

Обсудили грядущие изменения в таксосфере в эфире радио «Комсомольская правда» также экономист Дмитрий Прокофьев, депутат Заксобрания Алексей Цивилев и управляющий директор компаний «Таксовичкофф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко.

Цены на легковые перевозки могут вырасти аж на 30%. А время ожидание машин увеличиться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как заверил Цивилев, тариф на такси измениться не должен – федеральный закон не предусматривает перемены в тарифных сетках. По-хорошему, для водителей нужно вводить новый график работы: не больше 10 часов в день, комфортные условия. Однако Коваленко парировал: если рабочий день таксиста станет короче, то он не сможет «отбивать» аренду машины, бензина и страховки ОСАГО.

- Сколько тогда поездок должен сделать водитель в час? Больше двух поездок сделать не сможет. Тарифы вырастут сами собой, чтобы водитель, работая 10 часов, мог отбить расходы и страховку ОСАГО, которая стоит в 5-6 раз дороже, чем ОСАГО для каршеринга, - рассуждал Дмитрий Коваленко.

На одном главном требовании сошлись все участники диалога: законность перевозок должна быть чиста. Чтобы пассажир, заказывая такси, был уверен, что садится в легальный автомобиль, а агрегаторы не пытались допускать к работе невнесенного в реестр водителя под страхом блокировки властями.

- Сейчас тяжело сказать насколько вырастет цена такси. Предварительно еще бы понимать насколько мы теперь дольше будем ждать такси. Вполне возможно, увеличится время ожидания машины. Насколько вырастет стоимость поездки? Она может вырасти на 10, 20, 30 процентов, - подытожил Дмитрий Коваленко.

ЦИФРА

По данным Заксобрания, ежедневно на линию выезжают 65 тысяч водителей такси. Однако официальных лицензий насчитывается лишь 26 тысяч. 40 тысячам оставшихся водителей в ходе реформы придется получать лицензию и страховку, но на дорогостоящую процедуру пойдет не каждый. Собеседники предположили, что из-за этого число таксокадров в Петербурге сократится. Речь идет об автомобилистах, подрабатывающих таксистами в свободное время.