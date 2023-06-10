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Происшествия10 июня 2023 9:12

Двое подростков на питбайке влетели в ограждение на трассе «Кола» в Ленобласти

17-летний парень и 15-летняя девушка попали в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Парень и девушка доставлены в медучреждение.

Парень и девушка доставлены в медучреждение.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет Ленобласти проводит проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали подростки. Авария произошла в ночь на 10 июня на трассе «Кола». 17-летний парень ехал на питбайке и вылетел на обочину в ограждение. Пострадал водитель и 15-летняя девочка-пассажир. Их отвезли в больницу.

- После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Волхов в составе следователей и сотрудников полиции, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Парень и девушка доставлены в медучреждение. По словам врачей, угрозы для их жизни сейчас нет. Но девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. СК организовал доследственную проверку. Специалисты оценят действия правоохранительных органов, которые контролируют безопасное движение на дорогах.

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