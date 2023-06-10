Двое подростков на питбайке влетели в ограждение на трассе «Кола» в Ленобласти

Парень и девушка доставлены в медучреждение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет Ленобласти проводит проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали подростки. Авария произошла в ночь на 10 июня на трассе «Кола». 17-летний парень ехал на питбайке и вылетел на обочину в ограждение. Пострадал водитель и 15-летняя девочка-пассажир. Их отвезли в больницу.

- После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Волхов в составе следователей и сотрудников полиции, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Парень и девушка доставлены в медучреждение. По словам врачей, угрозы для их жизни сейчас нет. Но девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. СК организовал доследственную проверку. Специалисты оценят действия правоохранительных органов, которые контролируют безопасное движение на дорогах.