IOWA выступила на открытой вечеринке VK fest

Вечеринка стала «разогревом» перед главным событием лета. Фото: Юлия ДМИТРИЕВА

9 июня в самом большом фуд-молле России Vokzal 1853 прошла открытая вечеринка VK Fest. На концерте выступили исполнители из программы фестиваля, а его ведущим стал блогер Лев Шагинян. Вечеринка стала «разогревом» перед главным событием лета.

На концерте выступили артисты Белой и Фиолетовой сцен ELMAN и Тима Акимов. Музыканты уже завоевали сердца многих слушателей, а выступление на VK Fest станет важным событием в их творческом пути. Еще гостей танцевального вечера порадовала музыка от диджеев электронной сцены Радио Рекорд - КТО DJ? и FEEL. Кроме песен и танцев, среди зрителей провели викторину на знание VK Fest и разыграли билеты на фестиваль.

Завершила музыкальную программу группа IOWA - артисты Синей сцены. Фото: Юлия ДМИТРИЕВА

Завершила музыкальную программу группа IOWA - артисты Синей сцены. Исполнители стали хедлайнером вечеринки, которого держали в секрете. Группа выступила с любимыми хитами, а еще исполнила новый вдохновляющий трек.

VK fest состоится в Петербурге 1 и 2 июля уже традиционно в Парке 300-летия. В этом году фестиваль будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах России.