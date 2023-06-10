Щит «Надежда» запустили в метро Петербурга для строительства продолжения зеленой ветки

Вес щита – 1600 тонн. Фото: Пресс-служба Смольного

На зеленой ветке метро запустили тоннелепроходческий щит «Надежда». В подземке полным ходом идет строительство новых станций – «Богатырская» и «Каменка». Метростроители рассказали, что вес щита – 1600 тонн. Но возможности конструкции – уникальны. Она может укладывать шесть или семь железобетонных колец за сутки.

- Задача объемная — предстоит пройти более 4,5 километров и установить 2555 таких колец, - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Невско-Василеостровскую линию метро решили продолжить, чтобы наладить транспортную доступность Приморского района, который является одним из самых населенных в городе.

Щит запустили на Туристской улице. Фото: Пресс-служба Смольного

Напомним, недавно городское метростроение вышло из кризиса. Появился «Метрострой Северной столицы», всем специалистам выплатили зарплаты. Сейчас ведутся работы по возрождению инфраструктуры метростроения. Работники восстановили щит «Надежда», который сейчас может полноценно функционировать. Щит запустили в стартовом котловане на Туристской улице.

Новые станции, «Богатырская» и «Каменка», должны быть готовы не позднее 2026 года.