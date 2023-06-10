«Детям зажало ноги, все в панике»: Трибуны со зрителями обвалились в цирковом шатре в Ленобласти

Из-за обвала трибун пострадали несколько детей. Фото: предоставлено "КП"

Представление цирка «Малибу» в поселке Лесколово Всеволожского района Ленобласти отменили из-за жуткого происшествия. До начала выступлений артистов трибуны со зрителями обвалились. По предварительной информации, из-за этого пострадали несколько человек. Напуганные и возмущенные очевидцы требуют вернуть деньги за билеты. Из-за происшествия началась массовая паника.

- Это ужас, пришли с маленькой дочкой, сидели с самого края, и на нас все обвалилось. У дочки паника, стресс. Рядом тоже маленькие дети испуганные. Сидения перегружены, все трещало еще до начала выступления! – написала одна из зрительниц.

- Обвалился целый сектор с людьми!

Очевидцы рассказали spb.kp.ru, что видели, как минимум, двух пострадавших зрителей, которые получили травмы.

- Я лично видела, что на первом ряду зрителю ногу зажало. Такую же травму получили девочки на пятом ряду, ближе к проходу, - объяснила женщина.

- Зрители сами помогали друг другу. Никто не вышел из администрации, никто ничего не объяснил. Все в панике кинулись сдавать билеты в кассу, - рассказала в беседе spb.kp.ru женщина, пришедшая на представление с ребенком.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорая помощь. В администрации Всеволожска сообщили, что пятилетняя девочка сломала ногу из-за падения конструкции. Мальчику, ее сверстнику, помогают врачи на месте, у него ссадина на голени. Но пострадавших, вероятно, гораздо больше.

ОФИЦИАЛЬНО

- Медики оказывают помощь девочке-подростку, получившей травму ног в результате обрушения цирка-шапито в Лесколово. Еще три человека осмотрены бригадой скорой помощи, от госпитализации отказались. На месте происшествия также работают правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.