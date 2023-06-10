«Отказались выключить телефон»: Мама с дочкой распылили перцовый баллончик на «Лебедином озере» в Мариинском театре

"Лебединое озеро" прервали из-за неадекватной зрительницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Балет «Лебединое озеро» прервали на второй сцене Мариинского театра из-за неадекватной женщины. Зрительница резко отреагировала на замечание с просьбой убрать телефон и не мешать присутствующими наслаждаться классикой. Возмущенная дама достала перцовый баллончик и распылила его.

- Мама с дочкой сидели на 16 ряду. Им было плохо видно, тогда они достали телефоны и начали смотреть балет через экраны. Другие зрители попытались отобрать гаджеты. В итоге женщину и ее дочь доставили в отдел полиции для разбирательства, - рассказал источник spb.kp.ru.

В пресс-службе Мариинского театра spb.kp.ru рассказали, что из-за действий женщины пострадали три человека. Балет срочно остановили и объявили технический перерыв, во время которого в зале заработала дополнительная усиленная вентиляция.

- Пострадавшие обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Со зрительницей разбираются сотрудники полиции. Также в театре проводится служебная проверка, чтобы выяснить, как женщина смогла пронести перцовый баллончик в здание театра.