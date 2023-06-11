Стас Пьеха госпитализирован в реанимацию из-за проблем с сердцем

Стасу Пьеха стало плохо с сердцем. Фото: соцсети

Стас Пьеха был госпитализирован в срочном порядке в московскую больницу. Об этом сообщил сам певец на своей странице в соцсетях ночью 11 июня.

- В больницу, таки даст Бог ннадолго, - поделился снимком Пьеха.

Артисту стало плохо с сердцем и тот вызвал скорую помощь. Врачи доставили его в реанимацию Боткинской больницы, где провели медицинские исследования.

- Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи - меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований, - делится подробностями артист.

Артист считает, что проблемы со здоровьем у него начались из-за перегруженного графика. Фото: соцсети

Пьеха также намекнул, что проблемы со здоровьем начались из-за перегруженного графика артиста.

После этого певец не выходил на связь. Источник сообщил изданию РИА Новости, что Стас Пьеха по-прежнему находится в Боткинской больнице. А его состояние оценивается как тяжелое.