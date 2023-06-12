Плакали под «Эхо любви» и прыгали под «Прощай»: Молодые фанаты восхитили и растрогали Льва Лещенко на фестивале Stereoleto

Лев Валерьянович немного смущался выступать перед молодежью и не ожидал такого теплого отклика от поклонников. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Душевно и зажигательно завершился второй день музыкального фестиваля Stereoleto, который проходил в «Севкабель Порту». Вечером воскресенья молодежь дождалась хэдлайнера фестиваля – мэтра советской и российской эстрады Льва Лещенко. Необычный выбор организаторов перестал казаться странным, как только народный артист вышел на сцену. Молодняк так горячо и громко встретил Лещенко, что тот даже немного засмущался.

- Не ожидал, что вы придете, - честно признался артист после первой композиции, но толпа поспешила разубедить его овациями. – Молодых поклонников я приветствую, только жаль они не подходят ко мне знакомиться. Думали, наверное, что придет толстячок с тросточкой. Но у меня все нормально! – заявил 81-летний Лев Валерьянович и бодро подпрыгнул.

Молодежь хором подпевала советским хитам и поддерживала артиста аплодисментами. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КАРАОКЕ ДЛЯ ФАНАТОВ

Молодежь как будто изголодалась по старым добрым песням, которые с детства живут где-то на подкорке, и после полутора фестивальных дней с новыми исполнителями дорвалась до классики. Поклонники хором подпевали советским хитам - «Соловьиной роще», «Прощай», «Команде молодости нашей», «Ни минуты покоя», толпа то и дело превращалась в танцпол. На песне «Эхо любви», которую Лещенко исполнял вместе с Анной Герман и к которой особенно трепетно относится до сих пор, юные и взрослые фанатки не выдерживали – пускали слезу.

Между делом Лев Валерьянович успевал исполнять песни на манер караоке, чтобы поклонники успевали запомнить строчку и пропеть ее вовремя, а также делился предысториями к некоторым композициям. Как выяснилось, «Где же ты была» Лещенко поет уже 40 лет, а «Команда молодости нашей» ассоциируется у певца с баскетбольной командой «Зенит». По словам артиста, именно он был инициатором зарождения в Петербурге баскетбольного клуба со знакомым названием.

Выступление Лещенко символично завершилось песней про прощание с олимпийским мишкой. Артист поблагодарил молодежь за теплый прием, а та и была рада отвести душу под простую и давно знакомую музыку.

Как выяснилось, в пандемию Лещенко написал дома 38 песен - целых четыре альбома. Творческую работу он не останавливает, хотя далеко не все песни уходят в эфир. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ЧЕТЫРЕ АЛЬБОМА ЗА ПОЛТОРА ГОДА

Сыпать современными хитами мэтр не стал – привез с собой только проверенные временем песни. По словам Лещенко, к современной музыке он вообще относится с осторожностью.

- Я слушаю только то, что меня интересует, но могу для дела погрузиться в мир музыки, которая мне безразлична. Нас в школе учили учиться. Я читаю в каждой новой книге четыре страницы – если не зацепит, закрываю. То же самое и с музыкой. Достаточно четырех тактов, чтобы понять, что она ни о чем. Или же увлечься и исследовать ее, - рассказал Лев Валерьянович Spb.kp.ru за кулисами.

Среди новых исполнителей мэтр не смог присмотреть себе кумиров, однако музыкальную «молодежь» слушает. И даже делает с ними совместные хиты.

Петербуржцы отвели душу под старую знакомую музыку. Как будто изголодались по проверенных хитам после полутора дней с выступлениями малознакомых артистов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Мои современные исполнители – это Коля Басков, Филипп Киркоров, - посмеялся артист. – Но недавно я записал с Сашей Loc-Dog композицию «Будем жить» - он читает рэп, а я делаю осмысленный вывод из всего этого. Сейчас готовлю еще один такой вариант. Я люблю экспериментировать.

Лещенко напомнил, как записывал с группой «Мегаполис» песни на стихи Бродского и как зачитывал строчки Маяковского в рэп-стиле в клипе певицы Дины Гариповой. Так что для поклонников у Лещенко скоро созреет очередной интересный хит. Однако сейчас певец интересуется не только необычными коллаборациями с молодыми артистами – он продолжает писать песни и сам, чтобы держать себя в тонусе.

- За полтора года в пандемии я записал четыре альбома, 38 песен. Понятно, что далеко не все пошли в эфир, но я получил удовольствие. Надо переработать тонны материала, чтобы найти крупицу чего-то стоящего, - заключил певец.