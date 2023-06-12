Кухни мира, военный оркестр и прыжок с Лахта Центра: Как отметили День России в Петербурге

В Петербурге с размахом отметили День России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 июня вся страна отмечает важный праздник – День России. И каждый город старается встретить его с самым широко возможным размахом. О том, как жители и гости культурной столицы провели этот нетрудовой, но теплый понедельник, рассказывает и показывает в фотокарточках «Комсомолка».

В Петербурге с размахом отметили День России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конечно, программа праздника была невероятно насыщенной, и активности нашлись по вкусу абсолютно всем. На территории «Газпром Арены» и Парка трехсотлетия хватило места и для скоростных перебежек между шумящими фонтанами, и для плотников, и для любителей спорта.

Участники смогли самостоятельно приготовить угощения по традиционным рецептам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Площадками стали территории «Газпром Арены», Парка трехсотлетия и Петропавловской крепости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для фанатов активного отдыха открылся интерактивный городок «Yappy парк». Он расположился практически у самого входа на территорию стадиона. В программу площадки вошли скейтбординг, стритбол и брейкданс.

Для гостей и жителей выступили этнические творческие коллективы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот для тех, кто предпочитает суете вкусную еду открылся фестиваль национальных блюд. Он расположился в Парке 300-летия. На мероприятии представили гастрономические изыски более 30 народов.

В программу площадки вошли скейтбординг, стритбол и брейкданс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники смогли самостоятельно приготовить угощения по традиционным рецептам, а также познакомиться с обычаями культур.

Программа праздника была невероятно насыщенной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы окончательно проникнуться атмосферой российских регионов, для гостей и жителей выступили этнические творческие коллективы.

Неожиданным и впечатляющим и одновременно с тем гвоздем программы стал прыжок с парашютом бодибилдера и блогера Сергея Бойцова с Лахта-центра.

Продвигаясь дальше от Васильевского острова, можно было послушать чудесную музыку в исполнении военного духового оркестра. Кстати, музыкальный праздник также приурочили 320-летию Северной столицы.

Музыкальное сопровождение было на высшем уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый коллектив представил свою сольную программу, а завершил фестиваль сводный оркестр, исполнивший «Гимн великому городу» Глиэра и попурри на темы известных песен. А для любителей современной музыки и хороших басов провели фестиваль автозвука. От громкости волосы шевелились в буквальном смысле.