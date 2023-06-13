Уроженца Шри-Ланки задержали за организацию интим-салонов с проститутками в Петербурге

Уроженец Шри-Ланки задержан по подозрению в организации интим-досуга в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала уроженца Шри-Ланки, который организовал в городе сеть салонов интим-услуг. 49-летний мужчина держал как минимум два притона с проститутками, один из которых находился в Парголово, второй в Невском районе города. Об этом 13 июня 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В апреле 2023 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией. Нелегальное заведение размещалось в Парголово, в квартире дома 3 корпус 2 по улице Валерия Гаврилина. В отдел полиции были доставлены две уроженки ближнего зарубежья, администратор и охранник, - рассказали в полиции.

Тогда было возбуждено уголовное дело об организации притона. Спустя некоторое время поступила информация о том, что еще один интим-салон работает в Невском районе, на первом этаже дома 14 по Ново-Александровской улице. Вскоре туда нагрянули оперативники. В притоне задержали восемь проституток в возрасте от 20 до 40 лет, администратора и хозяина. Также был задержан и сам организатор "бизнеса".

В результате обысков в притоне, а также по месту жительства его хозяина полицейские обнаружили и изъяли предметы, имеющие доказательное значение для расследования уголовного дела.