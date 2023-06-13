Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о знойной погоде в плюс 29 градусов всю неделю

Жара до 29 градусов простоит в Петербурге всю неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наконец-то в Санкт-Петербурге наступило самое настоящее лето. Почти половину июня 2023 года горожанам пришлось померзнуть и помокнуть под дождями. Но этот период закончился. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов обещает, что теперь всегда будет стоять хорошая погода с температурами выше плюс 20 градусов, а в ближайшую неделю и вовсе будет стоять жара.

- В течение всей этой недели погоду в Санкт-Петербурге продолжит определять антициклон, так что сухая погода сохранится. Температура воздуха в дневное время по всей территории плюс 24-29 градусов, - отметил синоптик.

Во вторник, 13 июня, в Петербурге, особенно в центре, ожидается до плюс 25 градусов. В других районах города более далеких от Финского залива температура повысится даже выше, вероятно до плюс 26 градусов. Далее на протяжении всей недели температура будет ползти каждый день вверх и такие высокие температуры ожидаются по всему городу.