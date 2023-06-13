Александр Беглов наградил победителей проекта «Губернаторский дневник»

Учеников лично поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медиагруппа «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» во второй раз реализовала интерактивный образовательный проект «Губернаторский дневник» для учащихся 5-10 классов. Проект получил поддержку Правительства Санкт-Петербурга.

«Губернаторский дневник» проводился по двум направлениям: конкурс отличников Санкт-Петербурга, которые соревновались в количестве оценок; конкурс проектов к 320-летию города «Мой Петербург», в котором представляли проекты в 4 номинациях.

Цель проекта - повышение мотивации школьников в обучении и в активном саморазвитии, а также проектной деятельности.

Учащимся нужно было хорошо учиться до конца третьей четверти и получать «отлично» по всем предметам. Школьник вырезал из газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» бланк для оценок и в конце четверти с помощью классного руководителя вписывал в него все пятерки. Затем бланк необходимо было заверить печатью и подписью директора, а в апреле прислать в редакцию «КП-Петербург».

Из 350 отличников выбрали 30 победителей, которые набрали больше всего пятерок. Среди победителей есть школьники, которые уже сейчас серьезно задумываются о своей будущей профессии и делают шаги на пути к ней.

Например, ученик 8 «Б» класса школы №65 Выборгского района Сергей Голубцов является актёром музыкального театра детей Марины Ланды, в качестве артиста дубляжа сотрудничает со студией «Нева-фильм».

Из 350 отличников выбрали 30 победителей, которые набрали больше всего пятерок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученица 8 «Г» класса Лицея №554 Приморского района Таисия Иванова увлекается космосом и уже дважды становилась победителем 50 и 51 Открытой Санкт-Петербургской научно-практической конференции учащихся «Человек и космос» на секции астрономии и астрофизики.

Также в этом году под эгидой проекта прошел конкурс школьных проектов в честь 320-летия Петербурга. В нем участвовали более 150 команд, которые соревновались в нескольких номинациях: «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу»; «Лучший арт-объект»; «Лучшая акция»; «Лучший блогерский ролик». Победителями конкурса проектов стали 4 команды из разных школ Санкт-Петербурга.

Одним из таких проектов стал представленный учеником 9 «А» класса школы №133 Артемом Коршуновым макет понтонной пристани в номинации «Лучший арт-объект». Предложенный макет мог бы стать культурным объектом, который впишется в единый архитектурный стиль города. Такие пристани будут как мини-музеи на воде, что в свою очередь, будет популяризировать любовь к истории, культурному наследию города, страны.

В номинации «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу» победу одержала команда десятых классов школы №667 с проектом «Профиль нейросети - Петра Великого». Школьники предлагают с помощью современных программ нейросетей создать виртуальный облик императора, а его речь сконструировать и воспроизвести благодаря анализу архивных документов Петра Великого. Проект будет опубликован на интерактивном лендинге, где любой посетитель сможет пообщаться с императором и больше узнать о создании и истории Санкт-Петербурга.

Торжественное награждение отличников и победителей конкурса проектов состоялось 13 июня. Учеников лично поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Также ребят ждали памятные призы и экскурсия по Смольному.