Тюрьма для сестры Петра I и клад из монет и игрушек: Какие тайны скрывает старинная крепость Орешек

Древней крепости Орешек исполнилось 700 лет. Рассказываем об ее тайнах. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

В этом году старинной русской крепости Орешек на одноименном острове в истоке Невы исполнилось 700 лет. Какие тайны она хранит? Об этом могут поведать не только древние стены и башни, но и коллекция, собранная за многие годы работы в крепости обычным дворником Владимиром Юрченко.

ЖЕСТОК СЕЙ ОРЕХ

Согласно летописи в 1323-м на Ореховом острове была построена деревянная крепость. И в том же году в ее стенах был заключен Ореховецкий мирный договор между Великим Новгородом и Швецией. Договор стал первым в истории документом, закрепившим границы русских и шведских земель. «Мир» на скрепленном печатями пергаменте провозглашался «вечным», но шведы вскоре его нарушили и сожгли деревянный Орешек. Врагов от Невы отогнали, а на месте деревянной поставили каменную крепость.

В 1702 году Петр Первый с войсками отбил крепость у шведов. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

На протяжении многих веков шведы пытались овладеть ею, но безуспешно. Лишь в 1612 году, когда Русь была ослаблена многолетней Смутой, после девятимесячной осады твердыню удалось взять измором. Из 1300 защитников осталось только 100 человек. Шведы переименовали Орешек в Нотебург, что, собственно, переводится как «Ореховый город». На протяжении 90 лет Орешек находился под шведской короной. В память об этом периоде осталась построенная захватчиками Королевская башня.

В 1702 году войска Петра I крепость отбили. Царь лично участвовал в штурме острова в качестве капитана-бомбардира. Широко известны слова Петра: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен…» С взятия Орешка начались наши победы в войне с войсками Карла XII. Петр дал крепости новое имя Шлиссельбург - «Ключ-город», который открывал России путь в Балтику.

Во время Великой Отечественной войны Орешек 500 дней держал оборону, отбивая атаки немцев. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК

Границы России продвинули на запад, а Шлиссельбург оказался в тылу и потерял военное значение. Как часто бывает в истории, героическая крепость стала использоваться как тюрьма…

Первой заключенной Шлиссельбурга стала сестра Петра I Мария Алексеевна. Здесь томились декабристы, народовольцы, участники польских восстаний, народники, эсеры. Здесь за подготовку покушения на Александра III был казнен брат Ленина Александр Ульянов.

Шлиссельбургская тюрьма была разгромлена восставшим народом во время Февральской революции 1917 года, а все заключенные были освобождены. Первый музей в крепости открылся в 1928-м и был посвящен узникам царских застенок.

Монеты до сих пор находят на берегу крепости. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Все же крепости удалось вернуть себе славу неприступной твердыни. В годы Великой Отечественной войны Орешек 500 дней мужественно отбивал атаки фашистов, захвативших город Шлиссельбург и пытавшихся завладеть противоположным берегом Невы. Но ничего у немцев не вышло...

Археологические раскопки в крепости уже давно не велись. Две экспедиции в конце 1960-х и в середине 1970-х под руководством Анатолия Кирпичникова открыли остатки новгородской каменной крепости 1352 года, обнаружили остатки защитной стены городского поселения на острове 1410-го, а также уточнили дату строительства более поздней крепости в начале XVI века. Остров по-прежнему хранит множество тайн.

АРХЕОЛОГ ПОНЕВОЛЕ

- Иной раз стоишь на берегу, прошла яхта, нахлынула волна, отошла, а на берегу монета лежит, - рассказывает Владимир Юрченко.

Владимир Михайлович почти 40 лет работает в Петропавловской крепости. Его все знают и привычно величают Михалычем. Однажды он поменял комнату в коммуналке в Петербурге на отдельную квартиру в Шлиссельбурге и перешел дворником в крепость-музей Орешек, являющуюся филиалом Петропавловки.

Владимир Юрченко - собиратель монет и дворник крепости-музея Орешек. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Здесь Михалыч поневоле стал кладоискателем - убирает территорию, а находки сами просятся в руки. Их словно история выталкивает из глубины веков. Одна из первых находок - лопата, массивная, с кованными заклепками. Похоже, эпохи Ивана Грозного. Но на ней налипло много грязи. Хотел ее дворник очистить, а она рассыпалась… С тех пор Михалыч к каждой своей находке относится трепетно.

За годы своей работы Михалыч нашел тысячи артефактов: старинные игрушки и осколки керамики, ядра и мушкетные пули, игральные кости и пряжки, жетоны охранников и ключи, грузила и рыболовные крючки, но больше всего - монет.

Тут есть и советские деньги, и современные монеты - российские и иностранные, возможно, брошенные туристами, чтобы вернуться. Однако наиболее интересны старинные русские и шведские, оставшиеся еще с допетровской поры.

Встречаются и монеты времен Новгородской республики. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

РАЗМЕРОМ С НОГОТОК

Монеты Новгородской республики, великого князя Ивана III, царя Ивана Грозного, Бориса Годунова, Василия Шуйского способны перевернуть наше представление о деньгах. Эти монеты часто называют чешуйками, потому что они действительно напоминают чешую большой рыбы размером с ноготок мизинца. Они в разы меньше по размерам шведских эре, копеек и рублей петровской и постпетровской истории.

Монеты в привычном нам виде ввел Петр I. До него в обращении ходили в основном чешуйки, а монеты европейского образца в обороте практически не участвовали, их жаловали как награду, что-то вроде медали.

Монеты-чешуйки каплевидной формы с неровными краями и не всегда с симметричным рисунком. Это объяснялось технологией их производства. Серебряный сплав вытягивали в проволоку, нарезали, укладывали в форму, а потом мастер одним ударом молотка чеканил на них реверс и аверс. А там уж как получалось.

Деньги никак не улучшали, заусеницы и неровности не подрезали, ведь тогда уменьшится вес монеты. А в старину ценилась не красота, а содержание серебра.

- Русские деньги славились своим высококачественным серебром, - говорит Владимир Михайлович. - Иначе проволока бы не тянулась. А вот шведы, у которых серебра было мало, чеканили свои монеты, часто отправляя в переплавку наши. У них качество монет никуда не годится. Наши почистишь, блестят и спустя века, а их тусклые, все изъедены коррозией…

Находки заставили Михалыча сесть за книги, теперь он - настоящий знаток не только истории крепости, но и нумизматики. Находками дворника интересовались и сотрудники Эрмитажа, они четко разложили находки Владимира Михайловича по эпохам, запротоколировали. Обещали выпустить каталог и экземпляр прислать археологу-самоучке.

КСТАТИ

В мае, как обычно, крепость-музей открыл сезон для туристов. Он продолжится до конца октября, пока идет навигация. Увы, крепость можно посетить лишь в теплое время года, потому что иначе как по воде сюда не попасть. Остров же...